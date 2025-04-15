«Человечек», «отфидбэчить» и «я тебя услышал»: какие ещё слова и фразы больше всего бесят работников в регионах СЗФО

Интересно, что наибольшее неприятие уменьшительно-ласкательных слов испытывают представители среднего и высшего менеджмента (36%), тогда как финансисты и бухгалтеры менее чувствительны к этому (22%).

Служба исследований hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга, провела опрос и выяснила, какие слова и устойчивые фразы коллег вызывают у них наибольшее раздражение.

Среди самых раздражающих слов первое место заняли «человечек», «задачка» и другие в уменьшительно-ласкательной форме – это отметили 24% опрошенных в регионах СЗФО. Также в лидеры по раздражению вошли слова «засинкаться», а также его вариации «синк» и «синкануться» – это слово раздражает каждого пятого в регионе (18%), «вкусный» (в контексте, не касающемся еды, например, «вкусный дизайн»), «токс».

Бесят работающих местных жителей и слова «услышимся» (21%). Слово «крайний» (в значении «последний») раздражают 16% респондентов. Англицизм «асап» 19% (от английского as soon as possible).

Интересно, что наибольшее неприятие уменьшительно-ласкательных слов испытывают представители среднего и высшего менеджмента (36%), тогда как финансисты и бухгалтеры менее чувствительны к этому (22%). «Засинкаться» вызывает наибольшее недовольство у работников закупок (28%), а «вкусный» раздражает каждого четвертого управленца среднего или высшего звена (24%), но только 18% менеджеров по продажам и HR-специалистов.

Среди устойчивых фраз лидирует по уровню раздражения «Я вас услышал» – 32% местных жителей поделились, что эта фраза вызывает у них негативные эмоции. Также раздражают местных жителей выражения «Все так делают» (24%), «от слова «совсем»» и «мы же взрослые люди» по 18%. Также местных работников особенно сильно расстраивают фразы «голосом поговорить», «припарковать вопрос», «бюджета нет» и др.

При этом фраза «Я вас (тебя) услышал» женщин раздражает больше, чем мужчин (27% против 22%). Объяснение проблемных ситуаций на работе «ретроградным Меркурием» вызывает наибольший негатив у ИТ-специалистов (26%) и сотрудников сферы науки и образования (25%), наименьший – у кадров из сферы туризма и общепита (10%). На выражение «Надо было вчера» сильнее всего реагируют юристы (35%), тогда как в других профессиях этот показатель не превышает 26% (наглядно на диаграммах 1 и 2).