«Человек года «Росатома»-2024»: в номинации «Рабочий» лучший Антон Листов

Работник «Колатомэнергоремонт», слесарь цеха по ремонту турбинного оборудования, член отделения первичной профсоюзной организации АО «Атомэнергоремонт» в городе Полярные Зори Антон Листов стал победителем дивизиональной ежегодной отраслевой программы «Человек года «Росатома»-2024», в номинации «Рабочий».

Антон Александрович Листов работает по принципу: человек – ключевая фигура на любом производстве, а когда работа по душе, то всё обязательно получается. Его труд и преданность делу были отмечены на высоком уровне: он стал победителем программы «Человек года «Росатома» в номинации «Рабочий». Эта награда — не просто признание, а результат многолетнего упорного труда и стремления к совершенству.

Антон Листов с гордостью делится своими достижениями: «Когда я узнал о своей победе, меня переполняли эмоции! Это не только моя заслуга, но и всей команды. Мы работаем вместе, и каждый из нас вносит свой вклад в общее дело». Его скромность и готовность делиться успехом с коллегами подчеркивают важность командной работы».

С момента своего трудоустройства на предприятие, Антон Листов зарекомендовал себя как технически грамотный и высококвалифицированный специалист. Он активно участвует в рационализаторской деятельности, демонстрируя приверженность ценностям «Росатома».

«Для меня приоритетом всегда были безопасность производства, соблюдение сроков и высокое качество работ. Мы должны делать всё, чтобы обеспечить надёжную работу оборудования», — говорит Антон Листов.

Одним из значимых этапов в карьере Антона Александровича стало участие в освоении нового вида ремонта на ПАТЭС «Академик Ломоносов». В 2024 году Антон принимал участие в впервые проведенном комплексе мер по подготовке и восстановлению рабочих лопаток ротора турбины по технологии электроискрового легирования (ЗИЛ) «Кольчуга». Это новшество позволило продлить срок эксплуатации 12-13-й ступени ротора ПАТЭС.

«Это был настоящий вызов, но мы справились! Я рад, что смог внести свой вклад в такую важную работу», — делится впечатлениями Антон Листов.

За свою преданность делу Антон Александрович был отмечен благодарностью от директора филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» в 2023 году и получил почётную грамоту от директора филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Плавучая атомная теплоэлектростанция» в 2024 году. Эти награды стали для него не только личным достижением, но и стимулом для дальнейшего роста.

Антон Листов активно участвует не только в профессиональной деятельности, но и в жизни коллектива. Он регулярно принимает участие в экологических субботниках, проводимых на территории организации и в муниципалитете, а также в соревнованиях по дартсу и стрельбе. «Важно не только работать, но и поддерживать связь с коллегами вне стен предприятия. Это помогает создавать дружескую атмосферу», — говорит Антон.

С каждым днём Антон Александрович Листов продолжает расти как специалист и как человек. Его история — это пример того, как трудолюбие, преданность делу и желание развиваться могут привести к выдающимся достижениям.

«Я хочу продолжать учиться и передавать свои знания молодым специалистам. Важно, чтобы они знали, что их работа имеет значение», — отметил победитель «Человек года «Росатома»-2024» в номинации «Рабочий».

Фото предоставлено Отделом внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».