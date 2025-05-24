«Человек, подаривший городу музей»: вечер-портрет «Живое слово о Даве» прошёл в Мончегорске

Вечер в Музее цветного камня им. В.Н. Дава стал настоящим событием для всех, кто ценит богатейшее наследие, оставленное основателем этого уникального музея. Мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения Владимира Николаевича Дава, человека, который вложил душу в создание этого культурного учреждения и сделал много для его развития.

22 мая 2025 года исполнилось 100 лет со Дня рождения Владимира Николаевича – основателя музея, горного инженера-геолога, посвятившего свою жизнь изучению и популяризации знаний о цветных камнях. Владимир Дав - человек непростой и интересной судьбы. В 1969 году Владимир Николаевич стал сотрудником лаборатории строительных материалов Кольского филиала Академии наук СССР, затем работал в Центральной Кольской комплексной геологической экспедиции. Позднее организовал небольшой музей в бывшем здании рудоуправления шахты «Кумужье», в двух комнатушках.

Как сообщает monchegorsk.gov-murman.ru, Владимир Николаевич жил и работал в Мончегорске с 1969 по 1984 год. В мае 1970 года во Дворце культуры Мончегорска начал работать клуб камня. На занятиях клуба изучались основы геологии, минералогии, петрографии.

22 февраля 1983 года в Мончегорске был открыт музей цветного камня в небольшом помещении в доме №6 по Ленинградской Набережной. В мае 2000 года музею было присвоено имя основателя – Владимира Николаевича Дава. В 2007 году, после реконструкции, музей цветного камня имени В. Н. Дава разместился на проспекте Металлургов в новом помещении площадью 540 квадратных метров.

В настоящее время в экспозициях и фондах музея насчитывается более 3000 экспонатов. Музей цветного камня является не только визитной карточкой Мончегорска, но и всего Кольского полуострова.

На вечере собрались не только любители истории музея и ценители камня, но и близкие и родственники Владимира Николаевича. которые поделились историей возникновения фамилии Дав. Рассказали о его увлеченности минералогией и о том, как он сформировал свою жизненную философию, основанную на любви к природе и её красоте.

Мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения основателя Музея цветного камня Владимира Николаевича Дава, часть социального проекта «Человек, подаривший городу музей», победителя конкурса благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании ПАО «ГМК «Норильский никель».

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/525868/#&gid=1&pid=4