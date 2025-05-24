Таланты братьев наших меньших: шимпанзе барабанят в уникальном стиле, а морской лев пританцовывает под рок и техноВ России начинает действовать реестр должников по алиментам
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.05.25 18:00

«Человек, подаривший городу музей»: вечер-портрет «Живое слово о Даве» прошёл в Мончегорске

Вечер в Музее цветного камня им. В.Н. Дава стал настоящим событием для всех, кто ценит богатейшее наследие, оставленное основателем этого уникального музея. Мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения Владимира Николаевича Дава, человека, который вложил душу в создание этого культурного учреждения и сделал много для его развития.

22 мая 2025 года исполнилось 100 лет со Дня рождения Владимира Николаевича – основателя музея, горного инженера-геолога, посвятившего свою жизнь изучению и популяризации знаний о цветных камнях. Владимир Дав - человек непростой и интересной судьбы. В 1969 году Владимир Николаевич стал сотрудником лаборатории строительных материалов Кольского филиала Академии наук СССР, затем работал в Центральной Кольской комплексной геологической экспедиции. Позднее организовал небольшой музей в бывшем здании рудоуправления шахты «Кумужье», в двух комнатушках.

Как сообщает monchegorsk.gov-murman.ru, Владимир Николаевич жил и работал в Мончегорске с 1969 по 1984 год. В мае 1970 года во Дворце культуры Мончегорска начал работать клуб камня. На занятиях клуба изучались основы геологии, минералогии, петрографии.

22 февраля 1983 года в Мончегорске был открыт музей цветного камня в небольшом помещении в доме №6 по Ленинградской Набережной. В мае 2000 года музею было присвоено имя основателя – Владимира Николаевича Дава. В 2007 году, после реконструкции, музей цветного камня имени В. Н. Дава разместился на проспекте Металлургов в новом помещении площадью 540 квадратных метров.

В настоящее время в экспозициях и фондах музея насчитывается более 3000 экспонатов. Музей цветного камня является не только визитной карточкой Мончегорска, но и всего Кольского полуострова.

На вечере собрались не только любители истории музея и ценители камня, но и близкие и родственники Владимира Николаевича. которые поделились историей возникновения фамилии Дав. Рассказали о его увлеченности минералогией и о том, как он сформировал свою жизненную философию, основанную на любви к природе и её красоте.

Мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения основателя Музея цветного камня Владимира Николаевича Дава, часть социального проекта «Человек, подаривший городу музей», победителя конкурса благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании ПАО «ГМК «Норильский никель».

 

 

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/525868/#&gid=1&pid=4

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Марина
21.05.25 15:46
Добрый день Подскажите пожалуйста, личный кабинет военнослужащего не обновляется с 03.03.2025 Являюсь женой участка СВО *** День добрый! На сайте Минобороны проводятся технические работы. Они прин
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
Viktor Pavlov
04.05.25 08:59
Пояснили бы, а как они пролетели от Украины до Заполярья необнаруженными? Такое расстояние преодолеть бумажный самолётик не сможет...
Комментарий к новости:Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, должен ли работодатель сократить рабочий день перед праздниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире01:50«Медленное ТВ-Камин».05:20«Коготь из Мавритании-2». Художественный фильм, 3-4 серия (16+)07:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Налог на профессиональное безделье: за — только 17%, против — 63% россиян-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 32 копейки, доллар теряет почти 2,5 копейки-PRO Энергетику (18+)Системный оператор и «ТГК-1» внедрили дистанционное управление мощностью Верхне-Туломской ГЭС-12-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 и 26 мая-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)В России начинает действовать реестр должников по алиментам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»