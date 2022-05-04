Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?

Компании стали смотреть на наём работников с инвалидностью под другим углом. Они предлагают им специальные условия при трудоустройстве и активно рассказывают об открытых позициях на сайтах для поиска работы, в социальных сетях и в других каналах. Это говорит о том, что организации готовы идти навстречу, а значит, у людей с инвалидностью появляется всё больше возможностей найти и реализовать своё призвание.

Вопросу инклюзивности уделяется большое внимание не только на местах, но и на государственном уровне — с 1 марта 2022 года изменился закон о квотировании рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью. Теперь квота будет считаться закрытой только с момента подписания трудового договора между компанией и сотрудником. При этом этот закон действует почти для всех предприятий:

«Сейчас складывается такая ситуация, когда компаниям вкупе нужно закрыть 1500 квот, а в регионе всего 700 людей с ОВЗ, которые готовы работать. И что им делать? Работодатели просто не могут найти работников с инвалидностью, поэтому их очень ждут, особенно в крупных организациях», - Игорь Новиков, основатель социального проекта по трудоустройству людей с инвалидностью, основатель социального проекта «Everland».

Отсутствие закрытых квот влечёт за собой штрафы для компании, которые ударят и по карману, и по репутации. Вторым фактором спроса на сотрудников с инвалидностью стало повышение осознанности работодателей, рост корпоративной культуры и ответственности. У компаний появился реальный позитивный пример трудоустройства инвалидов.

Во-первых, этому поспособствовал повсеместный дистанционный формат работы. Практика показала работодателям, что разницы между работой сотрудников на удалёнке — с инвалидностью или без — нет.

«Инвалидность — это не деловое качество сотрудника. Деловое качество — это способность выполнять свою работу сотрудником. И поскольку сейчас век удалённой работы, границы того, что специалист может делать с физической точки зрения, стираются», - Татьяна Нечаева, старший юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву.

Во-вторых, сознание российского бизнес-сообщества меняется. Игорь Новиков говорит, что на рынке появляется информация о том, как работать с людьми с инвалидностью, какие условия для них важны, как создать необходимую температуру в коллективе и прочее: «Если раньше топ-менеджер предлагал устроить человека с инвалидностью в рамках благотворительности, то сейчас бизнес подробно изучает этот вопрос и решает реальные задачи силами сотрудников с инвалидностью».

Где соискателю с инвалидностью искать работу

Человеку с инвалидностью даже не нужно выходить из дома, чтобы найти работу. Татьяна Нечаева отмечает, что очень удобно делать это на hh.ru, ведь там тысячи работодателей со всей России выкладывают позиции для людей с инвалидностью. Такие вакансии легко найти — на странице поиска вакансий поставьте галочку у соответствующего фильтра.

Вторым доступным способом может быть обращение в специализированную организацию по трудоустройству людей с инвалидностью. По сути, это те же кадровые агентства, только ориентированные на данную категорию соискателей. Такие компании помогают людям с инвалидностью с поиском работы, подбором необходимых документов, оформлением, оказывают психологическую помощь, а также сопровождают во время работы. Все расходы на трудоустройство на себя берёт будущий работодатель, для соискателя это бесплатно.

Немного более трудозатратным, но всё же эффективным вариантом будет обратиться в местный центр занятости населения. Предприятия, которые открывают позиции для людей с инвалидностью, обычно передают данные в государственные органы, поэтому у них эта информация отражается быстрее.

Татьяна Нечаева говорит, что есть ещё один формат поиска работы, который больше подойдёт маленьким городам: «Человек может просто посмотреть, в каких компаниях в регионе более 100 сотрудников в штате. Обычно в небольших городах они на слуху. С большой вероятностью в такой организации будет открытая вакансия для работника с инвалидностью».

Трудоустройство и увольнение людей с инвалидностью: что нужно знать сотруднику

Согласно трудовому законодательству, отказать работнику в трудоустройстве при открытой позиции в силу наличия у него инвалидности нельзя. Единственным основанием для этого может быть недостаточный уровень профессиональных знаний или их отсутствие.

Бывает и так, что компания отказывается принять человека с инвалидностью на работу и у него закрадываются сомнения по поводу того, что он неподходящая кандидатура только из-за наличия статуса инвалида. В такой ситуации можно запросить причины отказа в письменном виде, а работодатель обязан предоставить их. В случае недостаточности обоснований человек с инвалидностью может обратиться в суд с письменным отказом на руках, и если суд признает его правым, то работодатель обязан предоставить ему рабочее место.

При оформлении на работу будущий сотрудник с инвалидностью должен предоставить те же документы, что и любой работник:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

СНИЛС;

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые.

Список может варьироваться в зависимости от статуса работника (с полным перечнем документов можно ознакомиться здесь) и от будущих обязанностей. Например, если нужно будет работать с детьми, то понадобится ещё справка об отсутствии судимости, а если находиться на пищевом производстве — чаще всего это медицинская книжка.

При желании работник с инвалидностью может предоставить дополнительные документы, которые подтвердят его статус:

Справку, подтверждающую факт установления инвалидности и срок её действия.

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) или абилитации, в которой прописываются все ограничения и требования к условиям труда специалиста.

По словам Татьяны Нечаевой, ИПР сегодня чаще всего не соответствует действительности — уже существует множество инструментов, которые облегчают жизнь и работу людей с инвалидностью. До выхода на работу сотруднику нужно сказать работодателю, какое оборудование ему действительно нужно, а какое нет. Всё оснащение рабочего места, в том числе удалённого, лежит на плечах работодателя.

Несмотря на то что трудоустройство людей с инвалидностью оформляется стандартно, есть всё-таки некоторые нюансы. Согласно закону, сотрудник с инвалидностью:

Не может быть задействован в работе в особо опасных и вредных для здоровья местах.

Имеет сокращенную рабочую неделю (до 35 часов) для I и II группы инвалидности.

Не может быть привлечён к работе в выходные и праздничные дни, а также перерабатывать без его согласия.

Имеет два дополнительных дня отпуска в год.

Может уйти в отпуск без сохранения заработной платы на 60 календарных дней.

Татьяна Нечаева рассказывает, что нередко люди с III группой инвалидности не сообщают о своём статусе на работе, не желая привлекать к себе внимание. Это личное решение сотрудника, однако он должен знать, что наличие инвалидности позволяет ему получать дополнительные льготы и условия труда.

При прекращении трудовых отношений для сотрудника с инвалидностью и компании нет никаких особенностей. Единственное, если в организации грядёт сокращение, то работник с инвалидностью попадёт под него в последнюю очередь.

Реальные истории людей с инвалидностью, которые нашли работу, можно прочесть на сайте hh.ru