«Человек в истории Севера»: в Мурманске проходят Феодоритовские чтения

Ежегодная всероссийская научно-просветительская историко-краеведческая конференция проводится в регионе уже в 16 раз. Её организаторы - Мурманская митрополия РПЦ, Кольский научный центр РАН, Министерство образования и науки, Министерство культуры региона, Мурманский арктический университет, областная научная библиотека. В этом году тема мероприятия - «Человек в истории Севера».

Региональный парламент на чтениях представлял председатель комитета по образованию и науке Алексей Гиляров. Он особо отметил значимость поднятых на научном форуме вопросов для патриотического воспитания молодёжи.

- История Кольского края хранит огромное количество имен подвижников, ученых, исследователей и промышленников, каждый из которых оказал влияние на освоение и развитие этой суровой, но богатейшей и прекрасной земли, - сказал депутат. - Сейчас трудно сказать, какими путями шло бы развитие Заполярья, как бы сложилась судьба Мурманской области, если бы не вклад этих достойных людей. Именно с них необходимо брать пример молодому поколению северян. Очень надеюсь, что Феодритовские чтения помогут нам раскрыть неизвестные факты об известных людях Кольского Севера и откроют имена, незаслуженно забытые.

Депутат пожелал участникам конференции плодотворной работы, радости общения и новых знаний и открытий.

Феодоритовские чтения проходят с 26 по 29 октября на базе Мурманской областной научной библиотеки. Помимо секционных слушаний в рамках конференции состоится торжественное награждение педагогов-победителей регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя», организованы детско-юношеская секция «История вокруг нас» и научно-просветительский лекторий для студентов и учащихся образовательных учреждений «Образ родного края», будут работать разные выставки и представлена уникальная кинофотоэкспозиция «Кольский Север в царствование императора Николая II».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28785/