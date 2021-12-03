Человек, живущий и работающий в экстремальных условиях Севера, нуждается в создании комфортных условий для жизни и работы - Сергей Мякишев

В рамках XI международного Форума «Арктика: настоящее и будущее» прошло заседание панельной сессии «Обеспечение социального благополучия в АЗРФ: проблемы и точки роста». Министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев выступил с докладом «Вызовы Арктики – ответы региональной власти».

Министр отметил, что важнейшие задачи, направленные на повышение уровня жизни и социальной защищенности северян, решаются в рамках реализации национального проекта «Демография» и плана «На Севере – жить». Так, на поддержку семей с детьми в этом году предусмотрено 6,82 млрд рублей, из них более половины – средства областного бюджета.

По линии регионального Министерства труда и социального развития предоставляются 20 видов социальной поддержки: 7 за счёт федерального бюджета и 13 – за счёт регионального бюджета. Например, семьям, где доход на каждого не превышает прожиточного минимума, положена ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно.

В дополнение к федеральному материнскому капиталу с 2012 года многодетные семьи получают региональный материнский (семейный) капитал при рождении третьего и каждого последующего детей, его размер – 136 тысяч 140,32 рубля, а в молодых семьях женщинам, родившим первого ребёнка, предоставляется ежемесячная денежная выплата до достижения ребёнком возраста полутора лет в размере 14 тысяч рублей. Также многодетные семьи получают льготы по транспортному налогу.

По словам главы ведомства, в период пандемии и действия ограничительных мероприятий уклон был сделан на дистанционный формат оформления мер социальной поддержки: в регионе создаются условия для оформления государственных услуг в режиме онлайн, ведётся консультирование через WhatsApp- и Telegram-приёмные, в аккаунтах учреждений в социальных сетях, через интерактивные сервисы на сайтах учреждений. Также ведется активная работа по обучению граждан навыкам компьютерной грамотности.

В Мурманской области также широко применяется социальный контракт – инструмент, направленный на стимулирование малоимущих граждан и семей к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации и выходу из бедности. Благодаря мере поддержки северяне могут, в том числе, пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование, начать предпринимательскую деятельность. К 1 ноября заключено 1504 социальных контракта. Средний размер помощи, выделенный на один социальный контракт, в этом году составил порядка 56 тыс. рублей.

Ещё одно важное мероприятие – это создание специальной службы трудоустройства: проект «Центры занятости 2.0» предусматривает модернизацию служб занятости. Они будут активно обеспечивать экономику кадрами, решать задачи непрерывного обучения и развития профессиональных навыков граждан, внедрять технологии, обеспечивающие оперативность взаимодействия с клиентами. Должен измениться сам принцип работы центров – от простого предоставления услуг до решения жизненных ситуаций людей, которые в них обращаются.

«Комплекс мер социальной поддержки семей с детьми и молодых специалистов, конечно, не решает всех проблем, но позволяет в значительной степени нивелировать последствия негативных демографических тенденций последних десятилетий. Человек, живущий и работающий в экстремальных условиях Севера, нуждается в создании комфортных условий для жизни и работы. Задача региональной власти ответить на вызов времени», – отметил глава ведомства.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, Сергей Мякишев также рассказал о реализации в регионе комплексной программы «Доступный Север» по повышению уровня доступности объектов и услуг во всех приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения. На реализацию программы заложено около 1,5 млрд рублей средств из федерального, областного, муниципального бюджетов, а также из внебюджетных источников.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/429613/