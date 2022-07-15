Человекоцентричность - интересы северян должны стать основой для принятия управленческих решений в регионе

В Мурманске проходит главное событие года в развитии и цифровой трансформации городов — III Всероссийский форум «Умный город: новые вызовы». На одной из ключевых панелей — «Обратная связь: вызовы и перспективы» обсудили важность коммуникации органов власти и жителей в интернете и соцсетях. Главным вызовом для госслужащих должна стать человекоцентричность.

Замглавы АНО «Диалог Регионы» Вадим Никишин отметил, что на его взгляд ярким показателем эффективной работы компании является подписание президентом Владимиром Путиным закона о ведении госорганами социальных сетей.

«В фокусе государства, в фокусе всего того, что мы делаем, находится человек и его проблемы. Поэтому главная наша задача — удовлетворение его потребностей и запросов. По нашему мнению, в России есть все для того, чтобы к 2030 году в условном рейтинге человекоцентричности государств занимать лидирующие позиции», — отметил Вадим Никишин.

Компания «Диалог» является драйвером цифровой трансформации и трансформации госуправления в целом. За последние полтора года совместно с сетью ЦУР она сформировала стандарты обратной связи во всех регионах нашей страны.

Фактически, ЦУР стали центрами компетенций, а аналитика на основе обратной связи — ключевым инструментом для принятия управленческих решений глав регионов.

В Мурманской области Центр управления регионом работает с ноября 2020 года. За этот период специалисты ЦУР отработали более 153 тысяч обращений северян. Жители все больше оставляют обращения в соцсетях, что свидетельствует о доверии к такому формату взаимодействия с властью.

Например, одним из решений на основе обратной связи ЦУР стало внедрение системы мониторинга уборки территорий (СМУТ). Основной её задачей является оптимизация графика работы уборочной техники в муниципалитетах. Благодаря СМУТ в регионе на 10% снизилось количество жалоб жителей по категориям уборки и вывоза снега на дорогах.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/