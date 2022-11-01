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Мурманская область. Арктика (16+)01.11.22 10:15

Чем больше в городах ТСЖ, тем меньше жалоб получают власти на коммунальные проблемы

28 октября министром Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёной Кузнецовой проведена встреча с председателями правлений товариществ собственников жилья (ТСЖ) и руководством городских округов Мурманска. В центре внимания была работа в зимних условиях.

«На прошлой неделе у нас была встреча с советами домов, а сейчас с председателями ТСЖ. Это взаимовыгодный процесс. Мы получаем обратную связь и информацию из первых рук о том, что волнует ТСЖ, а они необходимую помощь. Мы стараемся им помогать в действительно нелегкой, иногда юридически сложной, работе. Например, идём с ними вместе в суды, отстаивая государственную позицию, или как сейчас, налаживаем взаимодействие с муниципалами», – пояснила причины организации встречи министр ГЖСН Мурманской области Алёна Кузнецова.

Главы ТСЖ поднимали вопросы, решение которых зависит только от городских властей – благоустройство придомовых территорий, уборка и вывоз снега. Также разговор шел о вывозе твёрдых бытовых отходов в условиях зимы и о расчётах за коммунальные ресурсы.

Как сообщает региональное Министерство государственного жилищного и строительного надзора, самый проблемный вопрос на данный момент – как зимой организовать уборку дворов и вывоз ТКО при большом количестве припаркованного автотранспорта? Мусоровоз не может заехать во двор или к контейнерной площадке, а трактор полностью чистить придомовую территорию.

В ответ председатели товариществ получили пояснения представителей муниципалитета, как можно решать проблему вместе с ГИБДД.

«Мы очень надеемся на поддержку администрации города в этот зимний период, который наступает и который мы ожидаем с трепетом и волнением. Есть и другие моменты, в которых необходимо участие города. Например, для продвижения идеи развития самоуправления в многоквартирных домах и реальной помощи ТСЖ, при поддержке Госжилстройнадзора мы создали группу в «ВК» «Поддержка ТСЖ Мурманска». И участие администрации Мурманска в этой работе была бы очень кстати. Ведь опыт показывает,  чем больше в городах ТСЖ, тем меньше жалоб получают власти на коммунальные проблемы», – рассказала руководитель Ассоциации ТСЖ Мурманска, председатель ТСЖ «На Крупской» Ирина Медведева.

В дальнейшем подобные встречи будут проводиться на постоянной основе.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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