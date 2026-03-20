Чем дольше будет продолжаться война, тем выше будет курс доллара США

Нефтяные цены снижаются с утра на фоне сигналов об усилиях, направленных на разблокировку Ормузского пролива. Вчера цена на Brent поднималась выше $119 за баррель, на WTI - выше $100 за баррель на сообщениях о новых атаках Ирана на энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива.

Как сообщает finmarket.ru, понижательное воздействие на нефтяные котировки оказали заявления министра финансов США Скотта Бессента о том, что Вашингтон рассматривает возможность отмены санкций против иранской нефти, которую в настоящее время перевозят на танкерах. Объём такой нефти оценивается в 140 млн баррелей. Бессент также сказал, что Вашингтон может рассмотреть дальнейшее высвобождение нефти из своих резервов.

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило накануне, что первая нефть из стратегических запасов уже начала поступать в продажу. Согласно сообщению МЭА, всего будет высвобождено 426 млн баррелей, из них 301 млн барр. придётся на нефть, 125 млн барр. - на нефтепродукты. Агентство также поблагодарило Канаду и Мексику за наращивание производства.

Тем временем Франция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды и Япония выразили готовность содействовать обеспечению безопасности Ормузского пролива, обслуживающего порядка 20% мировых нефтяных потоков. «Мы выражаем готовность содействовать усилиям, необходимым для безопасного прохождения судов через Ормузский пролив», - говорится в совместном заявлении лидеров стран. В документе не уточняется, в чём может заключаться участие этой группы стран. Ранее Белый дом выражал интерес к тому, чтобы партнёры США помогли с сопровождением судов через пролив, однако в Европе заявляли, что не готовы участвовать в такой операции.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается направлять подкрепления в ближневосточный регион. «Я никуда не направляю войска», - сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, требуются ли ему дополнительные силы на Ближнем Востоке в связи с продолжением военной операции против Ирана. Трамп также сказал, что призывал израильского премьера Биньямина Нетаньяху не наносить удары по иранским газовым и нефтяным объектам.

Цены на нефть в пятницу потеряли часть «военной премии», поскольку мировые лидеры начали признавать необходимость в сдержанности и деэскалации, отметила аналитик «Phillip Nova» Приянка Сачдева. При этом она добавила, что ущерб уже нанесён. По словам эксперта, даже если каким-то образом удастся договориться о безопасном проходе танкеров через Ормузский пролив, восстановление полноценной логистики может занять очень много времени.

«До тех пор любой прямой удар по экспортной инфраструктуре или танкерным маршрутам может резко поднять цены, в то время как продолжительное дипломатическое взаимодействие может сдержать их рост и ускорить уменьшение премии за риск», - написала Сачдева.

Курс доллара США в ходе сегодняшних торгов повышается в парах с евро, фунтом стерлингов и японской иеной.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,24%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,19%.

Участники рынка оценивают решения центральных банков, а также перспективы их денежно-кредитной политики.

Банк Англии в четверг ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,75% годовых. «Конфликт на Ближнем Востоке привёл к значительному росту мировых цен на энергоносители и другое сырьё, что отразится на стоимости топлива и коммунальных услуг для домохозяйств и будет иметь косвенные последствия через затраты бизнеса, - говорится в сообщении британского ЦБ. - В результате нового потрясения для экономики рост потребительских цен по индексу CPI в краткосрочной перспективе ускорится».

Регулятор ожидает, что в марте инфляция в Великобритании составит около 3,5% (в начале февраля прогнозировалось 3%), а во втором квартале - около 3% (ранее - 2,1%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) также не стал менять основные процентные ставки. Ключевая ставка по депозитам оставлена на уровне 2%. ЕЦБ понизил прогноз роста экономики еврозоны на 2026 год до 0,9% с 1,2%, тогда как прогноз инфляции на текущий год был повышен до 2,6% с 1,9%. Самый негативный сценарий регулятора, при котором нефть подскочит в цене до $145 за баррель, предусматривает замедление роста ВВП еврозоны в этом году до 0,4% и ускорение инфляции до 4,4%.

Трейдеры полагают, что до конца года британский ЦБ повысит ставку на 50 базисных пунктов, и допускают, что ЕЦБ может поднять ставки раньше июня.

Банк Японии в четверг сохранил ключевую ставку на уровне 0,75% годовых, максимальном более чем за 30 лет. В его заявлении отмечается, что «скачок цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке может оказать повышающее давление на потребительскую инфляцию».

Глава ЦБ Кадзуо Уэда сказал в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что регулятор может пойти на ужесточение денежно-кредитной политики даже в том случае, если экономика страны окажется под давлением. «Если мы сочтем, что такое давление будет временным и не повлияет на базовую инфляцию, то мы можем пойти на повышение процентных ставок», - заявил он.

Федеральная резервная система (ФРС) США, которая в среду тоже оставила базовую ставку без изменения, похоже, остается единственным из ведущих ЦБ, от которого не ждут повышения ставки в этом году, отмечает «Reuters».

Тем не менее доллар продолжает получать поддержку со стороны спроса на защитные активы, курс которого подскочил на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке.

«Чем дольше будет продолжаться война, тем выше будет курс доллара США, - написала аналитик «Commonwealth Bank of Australia» Кэрол Конг. - Он будет выигрывать из-за спроса на активы-убежища, порождаемого повышенной неопределенностью, а также от того, что США являются экспортёром энергоносителей».

По состоянию на 9.31 мск за евро давали $1,1563 по сравнению с $1,1589 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта составил на то же время $1,3410 против $1,3431 на закрытие рынка в четверг. Стоимость доллара в паре с иеной выросла к 9.31 мск до 158,37 иены со 157,73 иены накануне. Против офшорного юаня доллар торгуется на уровне 6,8964 юаня по сравнению с 6,8802 юаня по итогам предыдущей сессии.

Народный банк Китая в пятницу вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5%. Обе ставки остаются на текущих уровнях (минимальных в истории) десятый месяц подряд.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,37/90,83 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 174 копейки, средний курс продажи вырос на 107 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 86,33-86,43 рубля за доллар.

Китайский юань дешевеет в начале торгов на Московской бирже, рубль растёт в рамках коррекции после сильного падения по итогам торгов в четверг. Участники рынка находятся в ожидании результатов заседания совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Время публикации пресс-релиза – 13.30. По итогам в 15.00 пройдёт пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и зампреда Банка России Алексея Заботкина. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,393 рубля (-7,7 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,06 копейки выше уровня действующего официального курса.