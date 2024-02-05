Чем моложе родители, тем больше внимания они уделяют регулированию интернет-активности своих детей

Матери чаще отцов следят за временем, которое проводят в интернете их дети. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие родители детей различных возрастных групп.

Чаще всего время, проводимое детьми в интернете и за компьютерными играми, регулируют родители младших школьников (80%). Среди родителей детей от 11 до 14 лет за активностью подрастающего поколения в сети следят 66% опрошенных. Тайминг в интернете для 15—17-летних сыновей и дочерей устанавливают только 34% родителей.

Интернет-активность детей матери регулируют чаще отцов. Чем моложе родители, тем они более принципиальны в этом вопросе.

По сравнению с аналогичным опросом, проведенным в 2021 году, за активностью в сети детей 11—14 лет родители стали следить чаще, а вот в отношении 15—17-летних бдительность снизили.

Время проведения опроса: 20—30 января 2024 года.