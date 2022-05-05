Чем предприниматели Мурманской области и Карелии могут помочь друг другу? В Мурманске прошла межрегиональная бизнес-миссия

В рамках Дней предпринимательства Мурманской области состоялась онлайн бизнес-миссия с Республикой Карелия, направленная на укрепление межрегионального сотрудничества в условиях импортозамещения. Мероприятие организовано региональными Корпорациями развития в рамках заключённого в начале апреля соглашения о сотрудничестве.

В бизнес-миссии приняли участие предприниматели, резиденты АЗРФ, которых интересует соседний регион не только, как новый рынок сбыта, но и как площадка для расширения бизнеса. Руководитель Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова рассказала, какие возможности у предпринимателей из Карелии открываются в нашем регионе, отметив, что региональная Корпорация развития готова оказать содействие в подборе свободных площадок и налаживании взаимодействия с органами власти и ресурсоснабжающими организациями.

«У наших регионов появляются все новые и новые точки роста. Очень много автопутешественников едут в Мурманскую область через Карелию, поэтому важно развивать придорожный сервис. Отдельно можно сказать про строительство и стройматериалы. В связи с программой «Гектар Арктики», которая реализуется как в Мурманской области, так и на территории Карелии особенно актуально сейчас развивать производство и поставки домокомплектов. По этим направлениям наши регионы могут сотрудничать», - сказала генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова.

У Карелии и Мурманской области налажено сотрудничество во многих сферах. Так, более трети рыбной продукции в Карелию поставляется предприятиями Мурманской области, также наш регион полностью обеспечивает потребность соседей в серной кислоте, применяемой в промышленности. Однако, в условиях новой реальности наращивание межрегионального сотрудничества приобретает особую важность.

«Взаимодействие с Карелией у нас налажено много лет, существует дорожная карта, которая охватывает даже такие вопросы, как обмен опытом в развитии городской среды и создание условий для инвесторов, – отметила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова. – По линии привлечения инвесторов очень рада, что продуктивно работают наши Корпорации развития – это хороший прикладной пример сотрудничества».

По просьбе карельский компаний, находящихся в поиске альтернативных изготовителей упаковки для своей продукции, с презентацией своих услуг выступили представители Мурманского тарного комбината. Помимо взаимных поставок готовой продукции, Карелия заинтересована развивать сотрудничество по линии перевозки грузов. Во время встречи представители крупных карельских промышленных компаний, среди которых «Русский лесной альянс» и «Северсталь Российская сталь», договорились продолжить диалог и рассмотреть варианты дальнейшего сотрудничества с Мурманским морским торговым портом.

«Мы ожидаем начала перевозок контейнерных грузов по Северному морскому пути, нам необходимо направить более полумиллиона кубометров пиломатериалов, мы также готовы переправлять железную руду в объемах более 3 млн тонн в год. Сегодня у нас на связи представители ведущих предприятий Карелии, которые заинтересованы в установлении новых логистических путей», – сказал министр экономического развития и промышленности Республики Карелия Олег Ермолаев.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, онлайн бизнес-миссия проходила в прямом эфире, его запись доступна на странице Корпорации развития Мурманской области в «ВКонтакте» по ссылке.

Подробная программа Дней предпринимательства размещена на официальном сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области по ссылке.

Фото: https://vk.com/moibiz51