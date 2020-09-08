Чем ровнее становятся дороги, тем большее количество автомобилистов превышают скорость дорожного движения и нарушают правила - Андрей Чибис

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера провёл очередное заседание региональной комиссии по безопасности дорожного движения. Участники заседания рассмотрели вопрос об организации и результатах надзорной работы в области перевозок пассажиров автобусами.

По информации Северного межрегионального управления государственного автодорожного надзора, всего на территории области в первом полугодии 2020 года проведено 214 рейдовых мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение нарушений действующего законодательства водителями транспортных средств, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки. В ходе проведения таких мероприятий проверено более 530 автотранспортных средств. По результатам проверок вынесено свыше 150 постановлений о привлечении к административной ответственности в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозки пассажиров.

Также комиссия рассмотрела вопрос о проведенных и планируемых мероприятиях по восстановлению и нанесению горизонтальной дорожной разметки, в том числе с применением износоустойчивых материалов. Для повышения безопасности дорожного движения в 2020 году была нанесена горизонтальная разметка на всем протяжении автодороги с применением долговечных материалов, а также на пешеходных переходах появилась разметка с чередованием белых и желтых полос холодным пластиком.

«При выполнении всех дорожных работ принципиально важно обеспечивать все наши дороги надлежащей разметкой. Это вопрос безопасности и сокращения количества ДТП – часто гибнут люди, потому что нет соответствующей разметки, – отметил губернатор Андрей Чибис. – Более того, чем ровнее становятся дороги, тем большее количество автомобилистов превышают скорость дорожного движения и нарушают правила. Поэтому одна из ключевых задач – обеспечение трасс федерального и регионального значения средствами визуального контроля, фото-видео-фиксацией. Это поспособствует соблюдению водителями правил дорожного движения и минимизации рисков возникновения аварийных ситуаций».

В этом году в регионе также введены в эксплуатацию шесть комплексов фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения. Всего на федеральной дороге в пределах Мурманской области работают 20 стационарных комплексов.

Комиссия обсудила и эффективность принимаемых мер в целях профилактики травматизма на железнодорожном транспорте на территории региона. За первое полугодие 2020 года в Мурманском линейном отделе МВД России на транспорте было зарегистрировано 66 сообщений, связанных с нарушением правил транспортной безопасности и нахождением посторонних на железной дороге, в том числе несовершеннолетних.

При проведении проверок по данным фактам установлено, что причинами послужили несоблюдение правил безопасности, свободный доступ к подвижному составу и переход железнодорожный путей в неустановленных местах. Наиболее травмоопасные участки железных дорог располагаются в малонаселенных городах и поселках Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках заседания региональная комиссия по безопасности дорожного движения также рассмотрела вопрос о целесообразности установки пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования города Мурманска.