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Мурманская область. Арктика (16+)10.02.22 18:00

Чем старше дети, тем реже их родители довольны качеством школьного образования

Среди родителей младшеклассников качеством школьного образования доволен 51%, тогда как среди родителей будущих выпускников — только 40%. Современная школа, по мнению россиян, лучше всего развивает память, а хуже всего — практические умения и критическое мышление. К таким выводам пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором  приняли участие 3000 родителей школьников разного возраста.

Всё на троечку, и среднее звено в отстающих. Лучше всего, по мнению родителей, школа развивает у детей память: мамы и папы младшеклассников оценили это в среднем на 3,3 балла из 5, а родители учеников средней школы и старшеклассников поставили по 3,1 балла. Родители учеников 1-4 также поставили наиболее высокие оценки за работу по развитию внимания и воображения (в среднем по 3,2 балла из 5), а также практических умений (3 балла). Родители обучающихся 10-11 классов чуть выше родителей учеников младшей и средней школы оценили усилия педагогов по формированию навыков критического мышления (в среднем на 3 балла).

Полностью довольны качеством школьного обучения 12% родителей учеников начальной школы, тогда как среди тех, кто воспитывает подростков и старшеклассников, — только 9% и 8% соответственно. О том, что они скорее довольны, чем недовольны, тоже чаще сообщают мамы и папы младшеклассников (39%), чем родители детей из 5—9 и 10—11 классов (33% и 31% соответственно). В числе аргументов тех, кто видит больше плюсов, чем минусов российской школы, — широкий круг изучаемых предметов и возможность впоследствии поступить на бюджетное отделение вузов.

Совершенно не доволен качеством школьной подготовки каждый четвёртый родитель 10-11-классника (24%). По их мнению, школа в значительной степени переложила ответственность за результаты образовательного процесса на родителей: для получения высоких баллов на ЕГЭ и поступления в вузы детям всё чаще требуются репетиторы.

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