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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.22 18:00

Чем выше должность и зарплата, тем короче декрет

Чем больше зарабатывает женщина и чем выше её должность, тем меньше времени она проводит в отпуске по уходу за ребёнком. Тех, кто совсем его не берёт, в 6 раз больше среди руководителей, чем среди представительниц рабочих специальностей. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 женщин, побывавших в отпуске по уходу за ребенком за последние 10 лет.

Чаще всего молодые матери выходят на работу в период, когда их малышу исполняется от полутора до 3 лет: так поступают 22% опрошенных. Каждая пятая (20%) возвращается к профессиональной жизни по достижении ребенком трехлетнего возраста. Раньше, чем сыну или дочери исполнится полтора года, выходят на работу 17% молодых женщин, позже, чем исполнится три, — 14%. Еще 9% опрошенных возобновляют трудовую деятельность по достижении малышом полутора лет, а 6% вообще не берут отпуск по уходу за ребенком и приступают к работе практически сразу после окончания отпуска по беременности и родам.

При этом чем выше зарплата и должность женщины, тем быстрее она выходит на работу. Тех, кто совсем не берет отпуск по уходу за ребенком, значительно больше среди женщин-руководителей, чем среди представительниц рабочих специальностей (12% против 2% соответственно), и вдвое больше среди россиянок с доходом свыше 80 тысяч рублей, чем среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч в месяц (10% против 5%). Возобновлять профессиональную деятельность раньше, чем малышу исполнится полтора года, тоже в наибольшей степени свойственно мамам-руководителям (среди них так поступает каждая четвертая — 26%), а также женщинам с доходом свыше 80 тысяч рублей (28%).

Ранее «SuperJob» выяснил, что 4 из 10 женщин после декрета меняют работу.

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