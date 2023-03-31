Чем выше уровень дохода женщин, тем полярнее их мнения о женской квоте в топ-менеджменте компаний, госучреждениях и правительстве

В Испании готовится законопроект, согласно которому доля женщин в советах директоров средних и крупных компаний, в госучреждениях и правительстве страны должна будет составить не менее 40%. В необходимости распространить подобную практику и в нашей стране убеждены 14% мужчин и 37% женщин. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

О необходимости введения женской квоты в советах директоров предприятий и организаций, госкомпаниях и правительстве женщины говорят в 2,5 раза чаще мужчин: 37 и 14% соответственно. Впрочем, чем старше россиянки, тем меньше с их стороны поддержки инициативе: 42% среди опрошенных до 34 лет и 33% среди женщин старше 45 лет. А вот среди мужчин идею чаще всего поддерживают те, кому от 35 до 44 лет (17%).

Чем выше зарплата мужчин, тем реже они согласны с инициативой введения женской квоты: 18% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц против 11% среди тех, чья зарплата выше 80 тысяч. «Отбор и квотирование работников по любым признакам, нужным для выполнение должностных функций, кроме профессиональных и поведенческих, приводит к деградации управления. Оптимально проводить отбор вслепую, не зная таких данных о кандидате, как пол и возраст», — комментируют мужчины.

Интересно, что чем выше уровень дохода женщин, тем больше среди них как тех, кто за инициативу, так и тех, кто против. Сторонницы ввода женской квоты говорят об эффекте «стеклянного потолка»: «Женщинам трудно или совсем невозможно пробиться на хорошую работу с высокой зарплатой. Мне бы хотелось, чтобы у всех возможности были равны»; «Я б хотела, чтобы президентом страны стала женщина». Противницы хотят, чтобы руководящих и государственных постов женщины добивались в равной борьбе с мужчинами: «Я — женщина, и я хочу, чтобы меня выбирали за мои профессиональные данные и навыки, а не потому, что надо женсовет набрать»; «Я бы не хотела, чтобы, когда найду классного специалиста-мужчину, мне пришлось выбрать менее классного специалиста-женщину. Борьба за права предполагает равные возможности, а не принудиловку».