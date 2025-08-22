Чем выше зарплата, тем больше радость от выхода на работу после отпуска

Россияне с зарплатой от 100 тысяч рублей реже страдают от стресса, возвращаясь на работу после отпуска. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны, имеющих опыт работы.

Россияне стали чаще жаловаться на постотпускной стресс: 31% в 2022 году и 35% сегодня.

Женщинам возвращение на работу даётся тяжелее, чем мужчинам: нервозность и беспокойство в первые дни после отдыха испытывает 41% россиянок и 28% представителей сильного пола. Среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц страдает от постотпускного стресса каждый третий, а среди тех, кто зарабатывает меньше, — 36%.

Среди представителей распространенных профессиональных групп особенно тяжело даётся выход на работу из отпуска врачам (45% нервничают больше обычного в первые дни), бухгалтерам (44%) и PR-специалистам (41%). Реже других на постотпускной стресс жаловались дизайнеры (19%), программисты и маркетологи (по 27%).

Очевидно, что тяжелее вливаться в рабочий ритм тем, чья работа требует постоянного контроля и оперативного включения в процессы. А вот те, кто работает в более предсказуемом графике или с чёткими задачами, восстанавливают рабочий темп гораздо легче.

Ранее эксперты «SuperJob» выяснили: работодатели признают, что возвращающимся из отпуска сотрудникам адаптация необходима, — однако практически никак им не помогают.

Время проведения опроса: 21 июля — 7 августа 2025 года.