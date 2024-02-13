Чем выше зарплата, тем больше за неё готовы бороться при трудоустройстве на новое место

В топ-3 наиболее важных фактора при выборе работы — высокий заработок, адекватное руководство и устойчивость компании. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 500 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

Самый важный фактор при выборе работодателя — высокая заработная плата (62% опрошенных). На втором месте — адекватность непосредственного руководства (35%). На третьем — стабильность работы компании (33%). Удобство расположения места работы важно 29% соискателей. Столько же при трудоустройстве обращают пристальное внимание на психологическую атмосферу в компании. 24% опрошенных для принятия решения необходимо знать перспективы карьерного роста. Каждый шестой сосредоточен на возможностях профессионального развития (17%). Для 14% респондентов важны гарантии соблюдения work-life balance. По 13% россиян в числе наиболее значимых для них факторов выбора работы назвали эффективную систему управление и интересные задачи. Для 12% опрошенных важно наличие и состав компенсационного пакета.

Мужчины чаще выбирают работу, ориентируясь на уровень оплаты труда, перспективы карьерного роста и наличие интересных задач. Женщинам чаще важны такие факторы как адекватность начальства, удобство расположения и комфортная психологическая среда.

Россияне до 34 лет чаще ищут работу с адекватным руководством с ясными перспективами служебного роста. Тем, кто старше, важнее стабильность компании, удобство ее расположения и хорошие отношения в коллективе.

Респонденты с зарплатой менее 50 тысяч рублей в месяц чаще оценивают новую работу по таким параметрам как стабильность, адекватность руководства, удобство расположения и психологический комфорт. Среди россиян с зарплатой более 100 тысяч рублей больше всего тех, кого прежде всего интересует уровень дохода на новом месте работы (73%).

За полтора года среди россиян выросла и достигла максимальных за 9 лет значений важность таких характеристик нового места работы как высокая зарплата (+6 процентных пунктов с 2022 года) и удобство расположения офиса (+4 п.п.). А вот на перспективы личного и карьерного роста обращать внимание стали реже (минус 6 и 5 п.п. соответственно).

Работодатели прекрасно чувствуют изменения в запросах соискателей: по сравнению с 2022 годом в топ-3 наиболее важных для кандидатов факторов представители компаний стали чаще называть высокую зарплату (82% сегодня против 71% полтора года назад) и удобство расположения места работы (46 и 39% соответственно).

Время проведения опроса: 22 января — 8 февраля 2024 года.