Чем выше зарплата, тем меньше конфликтов на работе – «SuperJob»

К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане страны.

У 40% работающих есть опыт служебных конфликтов: 25% назвали инициатором последней ссоры коллег, 10% — других участников рабочего процесса и лишь 5% — себя.

Конфликты с руководством случались у 44% работающих граждан: 32% работающих винит в этом начальство, 7% — других людей. 5% признались в том, что сами инициировали последнюю ссору.

Среди представителей руководящего состава о ссорах рассказали 35% опрошенных: 21% руководителей винит в конфликтах подчиненных, 10% назвали инициатором себя, ещё 4% — других участников рабочего процесса.

46% россиян не конфликтуют с коллегами, 48% респондентов — с руководством. Среди руководителей не конфликтуют 56% опрошенных.

Мужчины конфликтуют на работе чаще женщин и чаще не стесняются признавать инициаторами ссор с коллегами и руководством себя. Менее конфликтны в работе горожане, которые зарабатывают больше.

Время проведения опроса: 22 марта — 3 апреля 2024 года.