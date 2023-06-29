Чем заняты титаны в Белокаменке, или Здесь создаётся будущая экономика России

27 июня в рамках рабочего ужина с дипломатами из стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии глава региона Андрей Чибис представил инвестпотенциал Мурманской области. В своём выступлении он отметил: «Ещё один важнейший проект – газификация региона, ведётся работа по проектированию газопровода. В рамках Петербургского международного экономического форума с руководителем «Газпрома» подписали соответствующее соглашение. Газификация позволят разместить на нашей территории производство сжиженного природного газа. Такие проекты уже публично объявлены компанией «НОВАТЭК».

А в ночь с 26 на 27 июня в акваторию губы Ура Баренцева моря прибыло плавучее хранилище газа «Саам ПХГ», предназначенное для создания морского перегрузочного комплекса СПГ. Плавучее хранилище газа «Саам ПХГ» представляет собой стоечное судно длиной 400 метров, шириной 60 метров и осадкой с грузом 12,2 метра. Вместимость хранилища СПГ составляет 360 тысяч куб. метров. Оно одно из двух, которые «НОВАТЭК» получит в этом году. Компания заказала плавучие ПХГ три года назад для оптимизации поставок СПГ.

Хранилища более чем вдвое превышают действующие танкеры, они будут размещаться в акваториях Мурманска и на Камчатки. Суть работ состоит в том, чтобы сократить путь танкерам ледового класса от порта Сабетта на Ямале в канун запуска второго арктического проекта «Арктик СПГ-2».

Экскурс в историю

30 апреля 2016 года был подписан Указ Президента РФ, согласно которому село Белокаменка, на прилегающей территории которого предполагалось развернуть строительство, было выведено из Закрытого административно-территориального образования г. Александровск.

Согласно Распоряжению правительства 42 га земель лесного фонда были переведены в земли промышленного назначения, а в Кольском заливе было разрешено создать четыре искусственных участка. Строительные работы на площадке будущего ЦСКМС, который вначале назывался Кольская верфь, были начаты летом 2017 года.

Для обеспечения электроэнергией ЦСКМС электричеством была построена электроподстанция на 150 кВт и две линии электропередач протяженностью 18 и 55 км.

За время работ по формированию промышленной площадки было перемещено 18 млн кубометров грунта, из которых 8,5 млн тонн – скальный грунт, произведено более 1000 взрывов, чтобы вместо сопки высотой 82 м появился ровный участок, возвышающийся над уровнем Кольского залива всего на 3,2 м. Скальная порода после дробления и превращения в щебень пошла на изготовление бетонной смеси.

Грунт потребовался в том числе для отсыпки искусственных земельных участков площадью 152 тыс. м2, отвоеванных у моря, на которых возвели комплекс для сборки модулей верхних строений и другие объекты ЦСКМС. Вся территория ЦСКМС равняется площади 506 футбольных полей.

Для работников ЦСКМС был построен целый город из пятиэтажных благоустроенных домов, в которых сейчас проживает более 15 тысяч человек, занятых на производстве, а также административные и хозяйственные корпуса, прачечная, столовая, спортивный центр, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. Возведены два дока и цеха.

ЦСКМС рассчитан надолго

На начальном этапе на предприятии планировалось построить три плавучих завода СПГ мощностью 6,5 млн тонн каждый, которые будут установлены в Обской губе у полуострова Гыдан. Но понятно, что этим задача ЦСКМС не ограничится. Было бы величайшей бесхозяйственностью не использовать такой уникальный комплекс и в дальнейшем. Во время посещения строительной площадки в июле 2019 года Леонид Михельсон отметил, что эксплуатация ЦСКМС рассчитана надолго, на все время, пока нефть и газ не закончатся в арктической зоне.

И, как сказал начальник управления сопровождения строительно-монтажных работ ООО «НОВАТЭК-Мурманск» Евгений Селищев в феврале 2023 года, спустя немногим более четырёх лет после начала работ по формированию промплощадки ЦСКМС здесь планируется построить три линии СПГ на ОГТ для проекта «Арктик СПГ 2», три линии для проекта «Арктик СПГ 1» и две линии для проекта «Обский».

Заводы по сжижению природного газа размещаются на железобетонных основаниях гравитационного типа (ОГТ) морского базирования. Масса ОГТ составляет 480 тысяч тонн. Для изготовления каждого основания использовано 420 тысяч тонн бетона и 55 тысяч тонн арматуры.

Для производства ОГТ возведены два сухих дока гигантских размеров (длина стен – 415 м, ширина – 175 м и высота – 25 м). При строительстве каждого дока на глубину 30 м было забито 484 трубошпунтовые сваи. В каждом трубошпунте через 2 м сверлились отверстия, через которые они крепились грунтовыми анкерами, уходящими в сторону на 20 м, чтобы в процессе эксплуатации, стенки не «поплыли». Поскольку для создания оснований требуется огромное количество бетона, были построены 4 бетонных завода, производительностью 120 кубометров бетона в час.

Что касается верхнего строения (непосредственно завода СПГ), то он насчитывает 14 модулей, а его вес составляет 128 тыс. тонн. Причем каждый модуль весит от пяти до 15 тыс. тонн.

ЦСКМС – это первый в мире завод по производству линий сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа, на которые устанавливаются полностью собранные модули. Сначала модули привозили из-за рубежа. Была сформирована береговая линия длиной более 4 км и четыре причала длиной более 700 м. Поскольку на эти причалы выгружались модули весом в несколько тысяч тонн, то и требования к ним были высочайшие. Вначале в дно на глубину 17-20 м забивались вибропогружателем с усилием 1400 тонн сваи анкерной стенки. Затем с баржи засыпался щебень, а это десятки тысяч тонн, и на удалении в пару десятков метров забивались сваи лицевой стенки, правда, здесь сваи уходят на глубину уже 40 м. Потом все это бетонировалось.

Монтаж модулей идет в цехе №107. Цех поражает своими размерами (длина стен – 343 м, ширина – 280 м и высота – 93 м). В каждом из пяти пролетов этого цеха можно одновременно собирать три модуля. Модули весят от 5 до 15 тыс. тонн. Если первая линия СПГ собиралась из готовых модулей, доставленных из-за рубежа по морю, то теперь все линии СПГ будут собирать в этом цехе из отечественного оборудования. В цехе 35 мостовых кранов, из которых 10 грузоподъемностью 300 тонн, а 25 – грузоподъемностью по 50 тонн. Все они произведены в России на «Уралмашзаводе». После сборки модули на самоходных грузоподъемных тележках доставляются к ОГТ, и с помощью тяжелых подъемных скиддинг-систем – современных технологий горизонтального перемещения – надвигаются на бетонное основание.

Рядом со сборочным цехом располагаются цеха техобслуживания, изготовления трубопроводов и металлоконструкций, комплекс окраски.

Что касается первой линии проекта «Арктик СПГ 2», то она готова на 99%. Начальник управления сопровождения строительно-монтажных работ ООО «НОВАТЭК-Мурманск» Евгений Селищев сообщил, что выводить из дока первое ОГТ с линией по сжижению природного газа будут в августе 2023 года. Гидроиспытания были проведены, закон Архимеда о том, что на тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, численно равная весу объема жидкости, сработал. А это «тело» впечатляет своими размерами и весом. Длина 330 м, ширина 154 м и высота 30 м. Внутри ОГТ – резервуар для СПГ на 230 тысяч кубометров и для газоконденсата на 75 тысяч кубометров. На этом бетонном основании смонтированы 14 модулей, высота которых в собранном виде достигает 70 м. Вес ОГТ – 480 тысяч тонн, а с линией СПГ – 640 тысяч тонн. Когда настанет черед выводить это циклоскопическое сооружение для транспортировки к полуострову Гыдан, откроют батопорт, из которого откачают воду. Батопорт отведут в сторону буксирами, док заполнится морской водой, и конструкция весом в 640 тысяч тонн всплывёт. После того, как ОГТ выведут из дока, батопорт вернут на место, осушат док, и начнётся работа по строительству третьей линии СПГ.

Сейчас на линии СПГ ведутся пусконаладочные работы. После доставки к полуострову Гылан ОГТ опустят на специально подготовленную площадку на глубине 13 м и подключат к газопроводу. Потребуется еще два-три месяца для отладки и настройки оборудования. К концу 2023 года начнут сжижение природного газа. Отгрузка СПГ будет осуществляться по четырем линиям, которые называются стендерами (стальные трубопроводы с системой шарниров), газоконденсат – по двум линиям. Вообще работы по строительству ОГТ с линиями СПГ распланированы до 2032 года.

Начались работы по второй линии: заложено основание гравитационного типа с резервуарами для СПГ и газоконденсата.

На каждой линии СПГ используется 22 тыс. тонн труб и 2500 км кабеля. В изготовлении технологических линий сегодня задействовано более 800 российских предприятий.

Все больше газа поставляется по морю в виде сжиженного природного газа. Пионером этого бизнеса стал «НОВАТЭК», и сейчас он становится первым по производству заводов для производства этого газа, отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

А у нас есть газ. А у вас?

Алексей Чекунков, посетивший ЦСКМС 17 февраля 2023 года вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и генеральным директором ООО «НОВАТЭК-Мурманск» Петром Обориным подчеркнул, что «строительство ЦСКМС и линий СПГ на основаниях гравитационного типа – это якорный проект развития Северного морского пути. Эти производственные мощности, которые создаются на ЦСКМС, за 20 лет принесут в бюджет России прибыль в размере 200 млрд долларов.

Здесь создаётся будущая экономика России, здесь создается история».

Оценивая деятельность «НОВАТЭКа», Алексей Чекунков отметил, что «компания прошла пандемию, все сложности 2022 года, и сейчас готовит первую линию завода к отправке, с планом произвести первые объёмы сжиженного природного газа уже в этом году. Мы понимаем, ради чего раскатываем Северный морской путь. Для меня это самый важный вывод, когда целимся на 80 млн тонн в 2024 году и на 200 млн тонн – в 2030 году. Это те сооружения, которые оправдывают инвестиции правительства Российской Федерации и внебюджетных организаций, а также работу по всему протяжению Северного морского пути от Мурманска до Владивостока».

Он также подчеркнул, что «энергетика крупных стран все больше и больше завязана на газ, а он есть далеко не у всех. И все больше природного газа доставляется по морю. Счет будет идти на десятки заводов, которые будут питать энергетику для миллиардов людей в следующие 100 лет».

Потребности в экологически чистом и относительно недорогом «голубом» топливе постоянно растут. Но удовлетворить аппетиты потенциальных потребителей путём прокладки газопроводов и затратно, и, как показала диверсия на газопроводе «Северный поток-2», небезопасно.

Оптимальное решение в обеспечении поставок – доставка СПГ судами-газовозами. И компания «НОВАТЭК» уже использует данную схему поставок с завода «Ямал СПГ» и в Европу, и в страны АТР.

Благодаря реализации СПГ-проектов компании «НОВАТЭК» эта отрасль станет мощным локомотивом, который потянет за собой развитие целых отраслей промышленного производства нашей страны, что особенно важно в условиях санкций и курса России на импортозамещение.

Леонид Михельсон поставил амбициозную задачу – довести объёмы производства СПГ до 70 млн тонн в год к 2030 году. И веское слово в решении этой задачи призваны сказать проекты «Арктик СПГ-2», «Арктик СПГ-1» и «Обский СПГ».

Ранее стратегия «НОВАТЭК» предусматривала производство 57 млн тонн СПГ в год к 2030 году, но Леонид Михельсон выразил уверенность в увеличении производства СПГ до 70 млн тонн.

Конечно же, в условиях санкций решить эти амбициозные задачи будет непросто, необходимо выходить на выпуск необходимого оборудования на отечественных заводах.

Кроме сооружения заводов СПГ на основаниях гравитационного типа, создаётся инфраструктура на Гыданском полуострове, куда будут отбуксированы три линии завода СПГ. В перспективе будет реализован инвестиционный проект «Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Мурманской области» стоимостью 70 млрд рублей, мощностью по перевалке 20 млн тонн СПГ в год. Он будет возведён в Ура-Губе и будет включать два плавучих хранилища газа, вспомогательный причал и береговую инфраструктуру. Строительство перегрузочного комплекса в Ура-Губе позволит повысить эффективность доставки газа потребителям с действующего завода «Ямал СПГ» и с «Арктик СПГ-2».

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подчеркнул, что ЦСКМС – высокотехнологичное производство, которому может позавидовать любая страна мира: «Это будущее экономики России и дополнительный вклад в экономику Мурманской области. А также это возможность для ребят, которые сегодня учатся в школе, колледже, университете, реализовать себя. Высокотехнологичное инновационное производство, не имеющее аналогов в России, сегодня работает в Мурманской области. И число таких уникальных объектов будет расти».

Андрей Чибис также обратил внимание на то, что на этих уникальных производственных площадках можно производить и другое оборудование. В частности, такие огромные доки можно будет использовать в перспективе

и для строительства буровых платформ, и для танкеров большого дедвейта.

Юрий БАНЬКО.

(«Нефтегазовая вертикаль», №3/2023)

Фото: https://www.rosmorport.ru/filials/mur_news_main/49741/#media-1