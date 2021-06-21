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Мурманская область. Арктика (16+)21.06.21 18:00

Чем жёстче начальник, тем выше зарплата у подчиненных

Лишь 8% россиян отмечают, что лучше работают при жёстком контроле руководителя. При этом каждый третий трудоустроенный россиянин характеризует своего руководителя как строгого и авторитарного. К таким заключениям пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие свыше 10 тысяч представителей экономически активного населения, имеющего опыт работы и/или постоянную работу, из всех округов страны.

Большинство россиян (72%) уверены, что показывают отличные результаты в работе, когда руководитель их не контролирует. По их наблюдениям, слишком пристальное внимание начальника к рабочему процессу нередко создает стрессовые ситуации и мешает сконцентрироваться на задачах. Напротив, 8% опрошенных отмечают, что успешнее трудятся в том случае, если руководитель проверяет их на каждом этапе работы. Свою позицию они, как правило, объясняют опасениями нанести ущерб общему делу в случае ошибок или особенностями своего характера («Иногда мне нужен волшебный пинок»). Каждый пятый россиянин (20%) затруднился однозначно определить, когда он лучше работает, при наличии или отсутствии контроля.

Тех, кому для результативной работы не требуется контроль руководителя, больше среди опрошенных старше 45 лет (79%) и респондентов с доходом от 50 тысяч рублей (77%). Молодёжь чаще других бывает не готова к самостоятельной работе: в том, что им необходим жёсткий контроль начальника, признаётся 11% опрошенных до 24 лет.

Оценивая стиль управления своего нынешнего руководителя, 38% работающих россиян назвали его скорее мягким и либеральным, 35% — скорее строгим и авторитарным, а 27% затруднились дать точное определение. Чем выше доход респондентов, тем чаще они признаются, что работают с жёстким начальником: среди опрошенных с доходом менее 30 тысяч рублей об этом сообщают 23%, тогда как среди тех, кто зарабатывает свыше 80 тысяч рублей — 38%. Строгого и авторитарного человека в своём руководителе чаще видят женщины и опрошенные от 35 до 44 лет (по 39%), мягкого и либерального — молодёжь до 24 лет (56%).

По сравнению с 2014 годом, когда «SuperJob» проводил аналогичное исследование, россияне стали реже давать однозначные ответы на вопрос о том, с каким стилем руководства им лучше работается: снизилось как число тех, кому нужен жесткий контроль (с 10 до 8%), так и тех, кто лучше трудится при полном отсутствии контроля (с 77 до 72%). Характеризуя своего нынешнего начальника, россияне тоже стали менее категоричны: количество отзывов об авторитарных руководителях сократилось с 38 до 35%, о либеральных — с 46 до 38%.

По данным опроса «SuperJob» среди населения городов-миллионников, строгих и авторитарных начальников больше всего в Самаре (так утверждают 52% трудоустроенных самарцев), Воронеже (48%), Екатеринбурге (45%), Казани (44%) и Уфе (42%). Мягкими и либеральными чаще называли своих руководителей сотрудники из Новосибирска (63%), Челябинска (56%), Казани (44%), Ростова-на-Дону (43%) и Волгограда (41%).

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