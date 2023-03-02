Чемпион мира и победитель Игр доброй воли Игорь Ружников провёл мастер-класс для юных боксёров Мурманской области

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Вертикаль» в Апатитах завершились официальные спортивные соревнования по боксу. Турнир памяти тренера Владимира Глашкина объединил более 60 заполярных боксеров в возрасте от 15 до 16 лет.

Перед турниром в спортшколе «Олимп» заслуженный мастер спорта по боксу, чемпион СССР, чемпион Европы и мира, победитель Игр доброй воли Игорь Ружников провёл для участников мастер-класс.

Победу на апатитском ринге одержали спортсмены из Североморска Вадим Подрядов и Роман Тюнин, мурманчане Олег Багаури, Артур Едигаров, Владислав Школа, спортсмен из Колы Степан Илатовский, мончегорские боксёры Алексей Фисина, Александр Соколов, Артём Бурыгин и Али Гаджиев, а также Данила Валивахин из Снежногорска, Рамин Алиев из Апатитов и Сергей Копытов из Спутника.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, серебряными призёрами соревнований стали Бахром Мамаджонов и Максим Крутяк из Мурманска, Дмитрий Соседов, Артём Максимов и Никита Исаенко из Мончегорска, Максим Борисов из Кандалакши, кировчанин Павел Скляренко, Семён Дорофеев из Оленегорска, а также боксёры из Североморска Кирилл Румянцев, Михаил Ванин, Кирилл Власов, Иван Стрилец и Алексей Дреманов.

Победители соревнований представят Мурманскую область на первенстве Северо-Западного федерального округа в Сочи.

Фото: https://gov-murman.ru