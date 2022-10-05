Чемпион мира и призёр всероссийской спартакиады Павел Самусенко провел награждение чемпионата и первенства области по плаванию

В физкультурно-спортивном комплексе «Атлет» в Апатитах состоялись чемпионат и первенство Мурманской области по плаванию на короткой воде.

В стартах приняли участие 149 пловцов из 11 городов Мурманской области. Спортсмены соревновались в различных стилях на дистанциях от 50 до 400 метров. Всего по итогам индивидуального зачёта первенства среди юниоров определилось более 25 победителей, а по итогам чемпионата – более 30.

Кроме личного первенства в Апатитах прошли также эстафеты. Лучший результат вольным стилем на дистанции 4*100 показали мужская команда из Апатитов и женская команда из Полярных Зорь. Победителями в комплексном плавании на дистанции 4*100 стали мурманские пловцы, женщины из Полярных Зорь и смешанная команда Мурманска.

Как сообщает региональное Министерство спорта, чемпион мира 2021 года, мастер спорта Павел Самусенко принял участие во втором дне награждения. Напомним, что в августе Павел завоевал статус серебряного и бронзового призёра Всероссийской спартакиады 2022 года среди сильнейших спортсменов, которая прошла в Санкт-Петербурге.

Фото: https://gov-murman.ru