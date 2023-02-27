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Мурманская область. Арктика (16+)27.02.23 14:15

Чемпион мира Павел Самусенко провёл в Мурманске мастер-класс для участников региональных соревнований

В рамках проведения чемпионата и первенства Мурманской области по плаванию в Мурманске прошёл мастер-класс с участием чемпиона мира Павла Самусенко и его тренера Екатерины Лебедик. На церемонии открытия соревнований министр спорта Светлана Наумова вручила уроженцу Полярных Зорь удостоверение «Мастера спорта международного класса» и стелу «Герои спортивного Заполярья».

Напомним, что Павел неоднократно блестяще представлял регион на соревнованиях различного уровня, в том числе международных «Играх дружбы» в Казани. В конце минувшего года заполярный спортсмен стал одним из первых обладателей специальной стипендии губернатора Мурманской области за особые успехи заполярной молодёжи в спортивной деятельности.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в чемпионате и первенстве Мурманской области по плаванию приняли участие порядка 200 пловцов из Мурманска, Апатитов, Заполярного, Кировска, Ковдора, Мончегорска, Оленегорска, Печенгского округа, Полярных Зорь, Полярного и Североморска. На различных дистанциях в брассе, вольном стиле, плавании на спине, комплексном плавании, а также в дисциплине баттерфляй своё мастерство демонстрировали спортсмены всех возрастных категорий.

Фото: https://vk.com/wall-70727979_73472?z=photo-70727979_457267799%2Falbum-70727979_00%2Frev

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