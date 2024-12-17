Чемпионами Мурманской области по волейболу стали команды из Кольского района и Полярного

В Апатитах завершился чемпионат Мурманской области по волейболу среди мужских и женских команд.

В мужской сетке соревнований участвовали 13 команд, а в женской – 9 команд. Турнир проходил в два этапа. За победу боролись коллективы из Североморска, Мурманска, Кольского района, Печенгского округа, Полярного, Мончегорска, Апатитов, Ковдора и Кандалакши.

Чемпионом Мурманской области среди мужских команд стали волейболисты «Альбатроса» из Полярного. Серебряные медали соревнований достались сборной Кольского района, а бронзовые – команде «МГАТП» из Мурманска.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, среди женщин первенствовала команда «Энергетик», составленная из волейболисток Кольского района. Второе место заняла команда «Североморочка» из Североморска, а третье место досталось мурманскому «МГАТП».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/