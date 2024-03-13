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Мурманская область. Арктика (16+)13.03.24 10:15

Чемпионат и первенство Федерации зимнего плавания страны завершились для заполярных пловцов тремя рекордами России, «серебром» в общекомандном зачёте и 40 медалями

В Уфе завершились чемпионат и первенство Федерации зимнего плавания России, участие в которых приняли более 250 сильнейших спортсменов из 24 субъектов страны. Мурманскую область представляли 7 спортсменов из Мурманска, Ковдора, Апатитов и Оленегорска. На протяжении трёх дней пловцы соревновались в дистанциях от 25 до 200 метров.

Егор Кривенков установил два юношеских рекорда России на дистанциях 25 и 100 метров брасс и по сумме 5 дистанций завоевал 1 место в юниорском зачёте.

Ещё один – у Софьи Соболевой на дистанции 50 метров баттерфляем. Софья и Игорь Жуков стали серебряными призёрами в личном зачёте среди юниорок и юниоров соответственно.

Ещё одним серебряным призёром личного зачета стал Владислав Сапожников, завоевав одну золотую и три серебряных медали на различных дистанциях.

Самая опытная участница команды региона – Елена Фурсова – завоевала сразу пять золотых медалей в категории среди ветеранов на дистанциях 25, 50, 100, 200 метров вольным стилем, 25 метров баттерфляй. Даниил Белл завоевал три медали среди спортсменов 2011-2012 г.р. на дистанциях 25 метров вольным стилем, баттерфляем и брасом. Никита Белко завоевал серебряную и бронзовую медали на дистанциях 100 метров брасс и 50 метров баттерфляй соответственно.

Команда Мурманской области стала победителем в эстафетном плавании 4х25 метров вольным стилем в юниорском зачёте. В эстафете 4х25 метров комбинированная и 4х25 и брасс наши спортсмены завоевали бронзовые медали.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, по сумме очков северяне заняли второе место в общекомандном зачёте.

 

Фото: https://gov-murman.ru

 

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