Мурманская область. Арктика (16+)14.01.23 18:30
Чемпионат и Первенство города Мурманска по кикбоксингу стартовали во Дворце спорта
Сегодня во Дворце спорта областного центра состоялось открытие Чемпионата и Первенства города Мурманска по кикбоксингу на призы заслуженного мастера спорта России, заслуженного тренера России Алмаза Гисмева.
Соревнования продлятся два дня. В них примут участие 126 спортсменов из пяти муниципалитетов Мурманской области: Мурманска, Североморска, Ковдора, Заполярного, Полярного. Победителям и призерам в каждой весовой категории будут вручены кубки, медали и дипломы.
Как сообщает администрация города Мурманска, организаторами соревнований учреждены специальные призы: «За лучшую технику», «Лучший тренер», «За волю к победе».
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24140&page=1
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
13.01.23 12:59
Это всё из-за отсутствия на судах первичных партийных организаций Единой России и организации соревнований между экипажами...
TheBat
13.01.23 09:57
Да.странный совет перед походом на почту уточнять ситуацию по телефону Все знают,что на почте в течении дня не поднимают трубки телефона вообще. Что дальше делать?
Комментарий к новости:Скотча нет, посылки почта не принимает
Fylhtq95
11.01.23 14:23
Меня шокирует средний возраст ушедших в мир иной мужчин - 67 лет!!! Семь лет на заслуженном отдыхе при северном пенсионном возрасте. Это как-то противоречит нашему лозунгу "На Севере - жить!"
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