Чемпионат и Первенство города Мурманска по кикбоксингу стартовали во Дворце спорта

Сегодня во Дворце спорта областного центра состоялось открытие Чемпионата и Первенства города Мурманска по кикбоксингу на призы заслуженного мастера спорта России, заслуженного тренера России Алмаза Гисмева.

Соревнования продлятся два дня. В них примут участие 126 спортсменов из пяти муниципалитетов Мурманской области: Мурманска, Североморска, Ковдора, Заполярного, Полярного. Победителям и призерам в каждой весовой категории будут вручены кубки, медали и дипломы.

Как сообщает администрация города Мурманска, организаторами соревнований учреждены специальные призы: «За лучшую технику», «Лучший тренер», «За волю к победе».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24140&page=1