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Мурманская область. Арктика (16+)08.04.22 15:30

Чемпионат и Первенство России по парусному спорту стали самыми зрелищными мероприятиями Праздника Севера

Отгремел 87-й традиционный международный Праздник Севера и Первенство России в рамках 62-го Праздника Севера учащихся. По признанию участников, одними из самых зрелищных стали Чемпионат и Первенство России по зимнему виндсерфингу и Чемпионат России по сноукайтингу, которые прошли на территории яхт-клуба АО «Мурманский морской торговый порт».

Портовики предлагают любителям спорта насладиться видеозарисовкой о том, как проходили соревнования и что испытывали участники.

Напомним, в них приняли участие около 150 спортсменов из Мурманской, Ленинградской и Московской областей, Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Архангельска и Новосибирска. Среди них - чемпион России и мира по парусному спорту в классах зимний виндсерфинг и кайтинг Андрей Харьговский и Никита Коданёв, чемпион мира по сноукайтингу.

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