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Мурманская область. Арктика (16+)02.05.22 16:00

Чемпионат Мурманска по хоккею с шайбой: «Торговый порт» - серебряный призёр, Дмитрий Ягутов – лучший нападающий

В Мурманске подвели итоги чемпионата города по хоккею с шайбой сезона 2021/2022 годов. В нем участвовали шесть команд. Благодаря появлению крытой арены «Метеор», игры проходили с октября по апрель. Чемпионами стали хоккеисты «КСШОР», серебро - у «Торгового порта», на третьем - «КСШОР-юниоры». В прошлом году в этом турнире портовики заняли третье место.

На встрече были вручены награды спортсменам, наиболее ярко проявившим себя в рамках турнира. Лучшим вратарем признан Иван Журавлев («КСШОР-юниоры»), защитником – Максим Потапов («КСШОР»), судьей – Анатолий Сергеенко. Наш коллега капитан команды «Торговый порт», докер-механизатор укрупненной комплексной бригады №30 грузового района № 1 АО «ММТП» Дмитрий Ягутов признан лучшим нападающим.

Напомним, Дмитрий Ягутов – один из ярких и уважаемых представителей мурманской школы хоккея с шайбой. Он увлекается им с детских лет. Начинал на обычной дворовой площадке в Мурмашах. Это увлечение он сохраняет сквозь годы, и хоккей отвечает взаимностью: он неоднократно выступал на самых ответственных турнирах и за свои успехи и достижения его отмечали в числе лучших хоккеистов. Как говорит Дмитрий, залог успеха – это, прежде всего, любовь к делу, которым занимаешься. Если игра приносит радость и положительные эмоции, то это самое главное. А победы и достижения приходят на этой основе, и, конечно же, благодаря упорным тренировкам.

 

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248673%2Fwall-149919532_2506

Комментарии

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Последние комментарии

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Д.О Вернер
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катерина
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