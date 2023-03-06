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Мурманская область. Арктика (16+)06.03.23 14:25

Чемпионат Мурманска по переноске жён приглашает на старт самых любящих северян

Редакция «Power Хит Радио» 8 марта в очередной раз проводит чемпионат Мурманска по переноске жён.

Переносить жену можно четырьмя различными способами: посадив её на закорки, перекинув через плечо, усадив на спину вверх тормашками, уложив поперек спины и придерживая за руки и за ноги спереди. Победа в забеге зависит от усилий обоих, а значит, успеха добьется самая гармоничная пара.

Длина трассы, которую придётся преодолеть парам составляет примерно 104,5 метра. На маршруте расположены препятствия. Можно переносить свою жену, жену соседа или любую другую женщину, однако, она должна быть старше 18 лет. Минимальный вес любимого «груза» - 49 килограммов. Если женщина весит меньше, она должна надеть рюкзак с весом, чтобы добрать недостающие килограммы, уточняют организаторы чемпионата.

Победа присуждается паре, которая покажет лучшее время.

В конце праздника определяются обладатели 1, 2 и 3 мест в чемпионате Мурманска по переноске жён. Команды-победители получают полезные призы от организаторов и партнёров проекта.

Праздничный чемпионат будет проходить 8 марта в 14.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Гвардейская, 1а. Фитнес-клуб «X-Fit».

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