Чемпионат Мурманской области по трейлу собрал более 100 участников под Кандалакшей

В окрестностях Кандалакши состоялся чемпионат Мурманской области по лёгкой атлетике в спортивной дисциплине «трейл». На старт вышли более 100 спортсменов, которые преодолели дистанцию в 27 километров.

Трасса трейла пролегала через цепочку гор (Крестовая, Волостная, Средняя) и живописные просторы побережья Белого моря. На прохождение дистанции у спортсменов было не более 6 часов.

По итогам трейла чемпионом Мурманской области среди мужчин стал Глеб Щеглов: единственный из участников, сумевший пробежать 27 км менее чем за 3 часа. Итоговый результат победителя – 2:56:36. Второе место занял Георгий Орлов с итоговым временем 3:00:29, третье место – у Максима Цыбульского, пробежавшего за 3:07:28.

Победителем областного чемпионата среди женщин стала Ольга Смирнова, финишировавшая с результатом 3:36:08. Серебряную медаль завоевала Анна Белая, преодолевшая дистанцию за 3:58:28. Бронзовая награда – у Варвары Черагиной с итоговым временем 4:07:13.

Фото («LAHTI-TRAIL | ТРЕЙЛРАННИНГ» / vk.com): https://gov-murman.ru/info/news/552732/#&gid=1&pid=1