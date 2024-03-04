Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» и состязания в сфере высоких технологий планируют проводить ежегодно

Такое решение утвердило правительство России, сообщается на сайте кабмина 3 марта.

Местом для финала первого турнира выбрали Санкт-Петербург, второй будет принимать Нижний Новгород. Победители получат по 300 тысяч рублей, обладатели серебряных медалей — по 200 тысяч рублей, за третье место полагается 100 тысяч рублей.

«Профессионалы» и чемпионат высоких технологий впервые состоялись в стране в 2023 году. Проекты призваны повысить престиж рабочих профессий и интерес молодёжи к таким специальностям, а также привлечь внимание к современному производству.

Напомним, сделать соревнования ежегодными и премировать отличившихся участников поручил Президент РФ Владимир Путин по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета в сентябре прошлого года.

Ранее глава государства в своем Послании Федеральному Собранию анонсировал запуск национального проекта «Кадры». Его цель — устранить нехватку квалифицированных специалистов и сделать подготовку молодых профессионалов более эффективной. Утвердить программу, как и несколько других, Путин поручил до конца 2024 года.