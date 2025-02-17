Чемпионат России по горнолыжному спорту принес спортсменке из Мурманской области бронзовую медаль

В Манжероке завершился чемпионат России по горнолыжному спорту. На старт в дисциплине слалом вышли почти 60 сильнейших спортсменок. По завершению соревнований воспитанница Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу Юлия Мельникова завоевала бронзовую медаль.

В слаломе-гиганте Юлия остановилась в шаге от пьедестала и заняла 4-е место.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере - жить».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/