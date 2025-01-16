Чемпионат России по зимнему универсальному бою принёс заполярным спортсменам две «бронзы»

В Твери на туристической базе «Большое Гришкино» с 11 по 12 января провели чемпионат России по зимнему универсальному бою среди мужчин и женщин. Заполярные спортсмены Евгения Пороскун и Егор Попов завоевали бронзовые медали.

В Чемпионате участвовало более 100 спортсменов из 24 регионов России.

«Зимний универсальный бой схож с двоеборьем и является, как и весь вид спорта нашим – отечественным. В первый раунд входит преодоление дистанции 400 метров на лыжах, с поражением трёх мишеней из пневматического оружия. Во второй раунд входит борьба на снежном покрытии», – отметил председатель Мурманской региональной общественной организации «Спортивная федерация «Универсальный бой» Иван Мазяркин.

Мурманскую область представляли Евгения Пороскун (тренер Иван Мазяркин) и Егор Попов (тренер Дмитрий Федяй). Спортсмены завоевали бронзовые медали, что позволило им войти в сборную России и представилась возможность выступить на чемпионате мира по зимнему универсальному бою, который пройдёт в той же локации с 28 февраля по 2 марта 2025 года, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/