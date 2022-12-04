Чемпионат Северного флота по гиревому спорту выявил самых сильных

Вчера в Североморске, в спортивном комплексе «Старт», состоялся чемпионат Северного флота по гиревому спорту. Открыл соревнования командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев, который напутствовал участников на упорную борьбу и волю к победе.

В чемпионате приняли участие семь команд от основных объединений и соединений. Более 40 спортсменов состязались в пяти весовых категориях в двух дисциплинах: толчке 2-х гирь и рывке гири. В чемпионате также участвуют и представительницы прекрасного пола.

По итогам состязаний чемпионами Северного флота в своих весовых категориях лучшими стали представители команды объединения ВВС и ПВО флота из команды «Гроза» в весовой категории до 63 кг. Александр Назаров, в весовой категории до 73 кг. Михаил Савченко и в весовой категории до 85 кг. Андрей Кустов, в весовой категории до 68 кг. Владислав Карпов выступавший за команду «Ресурс» 701 Центра материально-технического обеспечения флота, а в весовой категории свыше 85 кг. Павел Цебро их команды «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил.

В командном первенстве среди объединений ожидаемую победу одержала сборная армии ВВС и ПВО «Гроза», на втором месте – команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил, а замкнули тройку спортсмены «Тайфун» подводных сил Северного флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, среди соединений и частей лучшие показатели были у команды «Ресурс» 701 Центра материально-технического обеспечения флота, немного уступили им спортсмены команды «Атлант» отдельного морского инженерного полка, а на третьем месте оказались военнослужащие дивизии ракетных кораблей Северного флота команда «Ураган».

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12447488@egNews