Чемпионат Северного флота по гребно-парусному спорту впервые пройдёт в Северодвинске

С 1 по 5 июля в городе Северодвинске Архангельской области в акватории Белого моря в районе набережной имени Александра Зрячева состоится чемпионат Северного флота по гребно-парусному двоеборью и гребле на морских шестивесельных шлюпках ЯЛ-6.

Флотский чемпионат на территории Беломорской военно-морской базы пройдёт впервые. В соревнованиях примут участие 19 команд из основных объединений, соединений и отдельных воинских частей Северного флота.

Чемпионат начнётся с состязаний по гребле на ялах. Всего будут проведены две гонки на дистанциях в 1000 и 2000 метров с разворотом.

После соревнований по гребле состоится гребно-парусное двоеборье, которое включает в себя шлюпочную гонку на веслах и под парусом.

Как сообщает пресс-служба СФ, соревнования по гребно-парусному спорту проводятся на Северном флоте регулярно. Их история берет свое начало в далеком 1935 году, когда североморцы совершили шлюпочный переход из Мурманска в Ленинград. Первая крейсерская гонка из главной базы флота Полярного в пункт базирования надводных кораблей Ваенга (ныне — Североморск) состоялась уже после Великой Отечественной войны — в 1947 году.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12426212@egNews