Чемпионат ВМФ по военно-спортивному многоборью прошёл в Калининграде: сборная Северного флота на втором месте

В Калининграде завершился чемпионат Военно-морского флота по военно-спортивному многоборью (спортивная дисциплина - военное пятиборье). В чемпионате приняли участие более 70 военнослужащих из 10 сборных команд флотов, Каспийской флотилии и военно-морских учебных заведении.

Военнослужащие соревновались в стрельбе, метании гранаты на дальность и точность, плавании, преодолении полосы препятствий и кроссу по пересеченной местности на 8 и 4 километра.

Состязания проходили в командном и личном зачётах. Победила сборная Балтийского флота. На втором месте – военнослужащие Северного флота. Третьей стала команда Черноморского высшего военно-морского училища имени адмирала П.С. Нахимова.

Церемония награждения победителей и призёров прошла под руководством заместителя командующего Балтийским флотом контр-адмирала Вячеслава Родионова.

По итогам соревнований из лучших спортсменов сформирована сборная команда Военно-морского флота, которая примет участие в чемпионате Вооружённых Сил Российской Федерации, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12508042@egNews