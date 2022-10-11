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Мурманская область. Арктика (16+)11.10.22 15:15

Чемпионка мира Екатерина Улижова приветствовала участников чемпионата и первенства региона по биатлону

В мурманской Долине Уюта состоялся чемпионат и первенство Мурманской области по биатлону в дисциплине кросс-спринт.

Каждая возрастная категория преодолела спринтерские дистанции от 3 до 6 км с двумя огневыми рубежами. Биатлонисты испытали себя не только на скорость, но и на точность выстрела. Всего участие в соревнованиях приняли 64 атлета из Мурманска.

«Глядя на спортсменов, вспоминаю свои соревнования в Долине Уюта. Этот блеск в глазах, рвение. Всё знакомо... Здесь каждый участник бросает вызов не столько соперникам, сколько себе. Перебороть себя, пожалуй, самое сложное», – отметила чемпионка мира и Европы по летнему биатлону Екатерина Улижова.

Спортсменка является также призером этапа Кубка России по биатлону, заслуженным мастером спорта России, мастером спорта международного класса по летнему биатлону.

Победителем среди юношей 15-16 лет стал Эдуард Леоненко, а среди юношей 17-18 лет – Алексей Матвеев. У девушек 15-16 лет первое место заняла Виктория Андреева, у девушек 17-18 лет - Александра Мартынова. Лучшими юниорами стали Данил Петрунек и Эльмира Магомедова. Мастер спорта России Сергей Карякин и мастер спорта России международного класса Анастасия Егорова одержали победу среди мужчин и женщин.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в соревнованиях также принял участие двукратный чемпион мира и Европы по летнему биатлону, заслуженный мастер спорта России Александр Качановский, который стал серебряным призером чемпионата. Напомним также, что Анастасия Егорова представляет Мурманскую область на этапах Кубка Содружества, следующий из которых состоится в Рязани с 23 по 24 декабря.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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