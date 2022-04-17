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Мурманская область. Арктика (16+)17.04.22 20:00

Чемпионом чемпионата по стрельбе Северного флота стал старший матрос Сергей Павленко из команды Кольской флотилии разнородных сил

В стрелковом тире одной из береговых частей в главной базе Северного флота - Североморске прошёл открытый чемпионат Северного флота по стрельбе из штатного и табельного оружия – пистолетов Макарова.

В соревнованиях приняли участие двадцать команд из различных соединений, отдельных воинских частей, а также управлений, отделов и служб штаба Северного флота. В общей сложности было 77 военнослужащих по контракту в воинских званиях от матроса до полковника.

Военнослужащие соревновались в стрельбе из пистолета по неподвижной мишени на дистанции - 25 метров. Каждому из них было выделено 13 патронов: 3 – пристрелочных и 10 - зачётных.

Состязания проходили в личном и командном первенстве. Победители определялись по наибольшей сумме выбитых очков.

Чемпионом Северного флота стал старший матрос Сергей Павленко из команды Кольской флотилии разнородных сил, набравший 93 балла. Второе место с 92 баллами занял  представитель отряда специального назначения по борьбе с ПДСС Подводных сил капитан-лейтенант Александр Тихоненко. С таким же результатом замкнул тройку лидеров командир отдельной роты охраны и сопровождения воинских грузов МТО Северного флота майор Павел Калинин.

В общекомандном зачёте первое место заняла команда «Армата» 14 армейского корпуса, второе место – команда «Ресурс» тыла Северного флота, третье место – команда  «Атлант» отдельного морского инженерного полка, сообщает пресс-служба Северного флота.

 

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12417782@egNews

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