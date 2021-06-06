Более 300 спортивных мероприятий пройдут в Мурманской области этим летомЛето пришло, пора тушить лесные пожары
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)06.06.21 12:00

Чемпионом Кубка мира по силовому экстриму стал спортсмен из России Давид Шамей

5 июня Мурманская область впервые приняла Кубок мира по силовому экстриму в категории до 105 кг. Соревнования в Териберке посетил губернатор Андрей Чибис.

«Это было очень мощное зрелище. И, конечно, всем болельщикам, всем, кто активно и энергично поддерживал спортсменов большое спасибо. Иногда дух захватывало. Искренне благодарю инициатора этого мероприятия Романа Молибогу, такого настоящего и патриотичного предпринимателя. И, конечно, для нас большая честь, что Кубок мира проходит у нас в Териберке в Мурманской области», – отметил глава региона.

В рамках соревнований 13 сильнейших атлетов из России, Чехии, Швеции, Польши, США, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана сегодня выполняли тяги Оси Аполлона и Камня Атласа, приседания  с автомобилем и упражнение «Прогулка фермера». По итогам состязаний чемпионом Кубка мира по силовому экстриму стал спортсмен из России Давид Шамей, «серебро» также получил россиянин Евгений Гавриленко, а третьим стал американец Николас Камби.

Мероприятие организовано холдингом «АМК» при поддержке Министерства спорта РФ, правительства Мурманской области и Федерации силового экстрима России.

«Большое спасибо всем, кто пришёл, и нашей команде, которая смогла всё организовать. Думаю, что получилось очень достойно. И главное – патриотично, что первое место занял россиянин, второе место – также россиянин, и достойное третье место занял американский спортсмен. Будем трудиться и делать такие праздники чаще», – подчеркнул Роман Молибога.

Напомним, в судейскую коллегию вошли мировая икона тяжёлой атлетики и многократный рекордсмен Жидрунас Савицкас, президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко и президент Всемирной федерации «American Strongman Corporation» Дион Мастерс. Комментатором стал обладатель титула «Самый сильный человек в России» Эльбрус Нигматуллин.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, гостей мероприятия ждали эффектные выступления в категории «фитнес-бикини». Одной из победительниц стала мурманчанка Алина Милкова, занявшая третье место.

Творческие номера для зрителей подготовили мурманская барабанная группа «Drum Tum Tum», Поморский хор и ансамбль эстрадной песни «Тоника» города Североморска. Также на площадке прошло показательное выступление солдатов-срочников Мурманской области. Завершилось мероприятие музыкальной программой от DJ Грув.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Варандей как камень преткновения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееТатьяна Кусайко - это успешный профессионал, носитель региональной идентичности, умеющий решать проблемы людей
-

Последние комментарии

Николай Петрович
31.05.21 20:26
Теперь будем ждать сообщений о травмировании пешеходов и пострадавших гонщиках на электросамокатах... Жизнь становится непредсказуемей и интересней.
Комментарий к новости:С 1 июня в Мурманске начнёт работу самый северный в России прокат электросамокатов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
27.05.21 20:59
Здравствуйте, горожане и гости города-героя, столицы Кольского Заполярья Мурманска! Я лично и весь коллектив Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа города Мурманска
Комментарий к новости:Горсовет опять заседает, а северян их пустословие возмущает
Николай
25.05.21 10:46
Это самая замалчиваемая личность в российских СМИ!!! https://youtu.be/3dBOduCm510
Комментарий к новости:Депутат Госдумы Евгений Федоров зарегистрировался на праймериз мурманского отделения «Единой России»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)110 северян оштрафовали за нарушение правил для возвращающихся из-за рубежа-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 34 копейки, евро теряет 10 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала 4 млрд кВтч с начала года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Парламентарии Северо-Запада поддержали предложение о введении запрета на взимание комиссии при внесении гражданами оплаты за жилищно-коммунальные услуги
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика