5 июня Мурманская область впервые приняла Кубок мира по силовому экстриму в категории до 105 кг . Соревнования в Териберке посетил губернатор Андрей Чибис.

«Это было очень мощное зрелище. И, конечно, всем болельщикам, всем, кто активно и энергично поддерживал спортсменов большое спасибо. Иногда дух захватывало. Искренне благодарю инициатора этого мероприятия Романа Молибогу, такого настоящего и патриотичного предпринимателя. И, конечно, для нас большая честь, что Кубок мира проходит у нас в Териберке в Мурманской области», – отметил глава региона.

В рамках соревнований 13 сильнейших атлетов из России, Чехии, Швеции, Польши, США, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана сегодня выполняли тяги Оси Аполлона и Камня Атласа, приседания с автомобилем и упражнение «Прогулка фермера». По итогам состязаний чемпионом Кубка мира по силовому экстриму стал спортсмен из России Давид Шамей, «серебро» также получил россиянин Евгений Гавриленко, а третьим стал американец Николас Камби.

Мероприятие организовано холдингом «АМК» при поддержке Министерства спорта РФ, правительства Мурманской области и Федерации силового экстрима России.

«Большое спасибо всем, кто пришёл, и нашей команде, которая смогла всё организовать. Думаю, что получилось очень достойно. И главное – патриотично, что первое место занял россиянин, второе место – также россиянин, и достойное третье место занял американский спортсмен. Будем трудиться и делать такие праздники чаще», – подчеркнул Роман Молибога.

Напомним, в судейскую коллегию вошли мировая икона тяжёлой атлетики и многократный рекордсмен Жидрунас Савицкас, президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко и президент Всемирной федерации «American Strongman Corporation» Дион Мастерс. Комментатором стал обладатель титула «Самый сильный человек в России» Эльбрус Нигматуллин.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, гостей мероприятия ждали эффектные выступления в категории «фитнес-бикини». Одной из победительниц стала мурманчанка Алина Милкова, занявшая третье место.

Творческие номера для зрителей подготовили мурманская барабанная группа «Drum Tum Tum», Поморский хор и ансамбль эстрадной песни «Тоника» города Североморска. Также на площадке прошло показательное выступление солдатов-срочников Мурманской области. Завершилось мероприятие музыкальной программой от DJ Грув.