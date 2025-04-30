Чемпионом Мурманской области по хоккею стала команда Северного флота

В Мурманской области завершился региональный чемпионат по хоккею среди мужских команд сезона 2024/2025 годов. За победу в турнире боролись шесть коллективов – ХК «Сборная Северного флота» (Североморск), ХК «Колатом» (Полярные Зори), ХК «КСШОР-Арктика» (Мурманск), ХК «Горняк» (Оленегорск), ХК «КСШОР-Мурман» (Мурманск) и ХК «Апатиты».

Регулярный чемпионат стартовал в ноябре 2024 года, в рамках которого каждая команда сыграла по 14 игр. С середины апреля 2025 года начался этап плей-офф: в четвертьфинальных сериях дальше по турнирной сетке прошли ХК «КСШОР-Арктика» и ХК «КСШОР-Мурман», которые обыграли ХК «Горняк» и ХК «Апатиты».

В полуфинале мурманских хоккеистов ожидали соперники из Североморска и Полярных Зорь. Сборная Северного флота уверенно обыграла «КСШОР-Мурман» со счётом 11:1, а ХК «Колатом» выбил «КСШОР-Арктика» из борьбы за титул чемпиона Мурманской области, победив со счётом 7:4.

В финале областного чемпионата, который состоялся на площадке ледовой арены «Метеор» в Мурманске сборная Северного флота, проигрывая к середине встречи полярнозоринской команде со счётом 3:4, смогла перевернуть ход игры и одержала победу со счётом 8:4. В матче за третье место между двумя мурманскими командам бронзовые медали завоевала команда «КСШОР-Арктика», обыграв «КСШОР-Мурман» со счётом 5:1.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/