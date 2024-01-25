Чередой праздничных мероприятий в Мурманске отметят День российского студенчестваПлюсы аренды студии в Казани
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Мурманская область. Арктика (16+)25.01.24 08:45

Чередой праздничных мероприятий в Мурманске отметят День российского студенчества

Для заполярной молодёжи подготовлена обширная программа. Всего 84 мероприятия, участниками которых станут более 4000 студентов учебных заведений высшего и среднего профессионального образования Мурманской области. Об этом рассказали на оперативном совещании в региональном правительстве.

В Мурманской государственной областной научной библиотеке уже прошёл традиционный городской студенческий квиз «Шара». За победу в интеллектуальном состязании боролись 16 команд из разных образовательных организаций заполярной столицы. Мероприятие было организовано в рамках проекта «Студенческая среда».

Как сообщает администрация города Мурманска, первое место разделили сразу три команды: команда «Учителя в законе», Мурманский педагогический колледж, команда «Воронки», Мурманский колледж искусств, команда «Медики», Мурманский медицинский колледж. На втором месте команда «SPQR», Мурманский арктический университет. Третье место завоевала команда «Святой источник», Мурманский арктический университет.

24 января специалисты молодёжного пространства «СОПКИ» провели турнир-фестиваль по настольным играм.

25 января с 11.00 до 12.00 по маршруту №6 будет курсировать «Музыкальный студенческий троллейбус». Поездку в нём скрасит выступление вокальной группы «КЛюП-студия». Также пассажиры смогут принять участие в викторине на тему истории праздника.

С 12.00 до 13.00 студенты Мурманского арктического университета встретятся с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, где в формате открытого диалога смогут задать интересующие вопросы.

С 15.00 до 16.00 будет дан старт масштабной экспедиции «Россия 360». На площади морского вокзала Мурманска путешественник Богдан Булычев и команда проекта «Про Путешествия» начнут большой путь вдоль Северного морского пути на снегоболотоходах «Бурлак». Маршрут включает побережье 13 морей и двух океанов через 58 регионов России. Мурманчан и гостей города ждут выступления творческих и музыкальных коллективов, автограф-сессия с участниками уникального события.

Насыщенным на события обещает быть праздничный вечер четверга. В Мурманском областном Дворце культуры имени С.М. Кирова пройдёт традиционный студенческий бал, на котором можно будет разучить полонез, котильон, польку или вальс под сопровождение живого камерного оркестра и принять участие в дефиле бальных нарядов, викторине на знание этикета, «Битве поэтов» и дискотеке.

В 17.00 на Центральном стадионе Мурманска стартует массовое катание под зажигательную музыку от диджея и молодёжных коллективов города. На катке студентов ждут интерактивные площадки по игре в национальные виды спорта, игровые консоли и караоке, мастер-классы по фигурному катанию и хоккейному дриблингу от молодежной хоккейной команды «Арктика».

27 января в 18.00 в молодёжном пространстве «Контейнер-холл» (ул. Алексея Генералова, 22) пройдёт «Студенческий ФЛОУ».

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26563&page=1

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