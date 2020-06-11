Через центр Колы скоро начнут курсировать грузовые поезда

В администрации Кольского района состоялось рабочее совещание по вопросам организации дорожного движения на перекрёстке в районе железнодорожного переезда.

Напомним, на время ремонта обрушившегося моста через реку Кола будет задействована резервная железнодорожная ветка, которая пойдёт на Мурманск через Мурмаши и Колу. Для этого достраивается 5,7 км новых путей. Работы идут в круглосуточном режиме, чтобы пустить составы по данному направлению уже 23 июня.

Администрация Кольского района совместно с руководством Октябрьской железной дороги продолжают скрупулёзно прорабатывать вопросы для минимизации негативного воздействия на город Колу, через центр которой вскоре начнут курсировать поезда. На недавнем оперативном совещании под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, удалось достигнуть соглашения с РЖД об укладке 1,1 км бесшовного железнодорожного пути в черте районного центра. Причём новые рельсы будут проложены не после окончания ремонта моста, а до запуска резервной ветки через Колу, то есть в ближайшие дни.

- Сегодня, мы работаем в режиме чрезвычайной ситуации, - подчеркнул глава администрации Кольского района Александр Лихолат. - Увы, у нас нет другого пути. Перевезти сотни тонн жизненно необходимого груза наземным транспортом просто не получится, так как это завязано на железную дорогу города Мурманск.

Безусловно, под пристальным вниманием и вопрос транспортной безопасности близ железнодорожных путей. На сегодняшний день также предстоит минимизировать проблемы с единственным в центральной части Колы переездом на перекрёстке проспектов Защитников Заполярья и Миронова. На этом сложнейшем участке пересекаются три дороги: федеральная, региональная и муниципальная трассы. К 23 июня перекрёсток у переезда будет оснащён светофорным комплексом, который синхронизирует пешеходные переходы через пути в городе Кола, и сам автомобильный переезд. Реализацией проекта занимается ООО «Дорспецмонтаж».

Генеральный директор данной организации за круглым столом представил проектное решение новой схемы дорожного движения через переезд. В план входят пять светофоров, оборудованных световыми и звуковыми сигналами, новые дорожные знаки и разметка. К слову, разметка будет включать себя отдельную полосу для общественного транспорта. Для реализации проекта ООО «Дорспецмонтаж» наладил сотрудничество с ФКУ Упрдор «Кола» и ГОКУ «Мурманскавтодор». Средства на обустройство новой развязки предусмотрены в резервном фонде Кольского района. Сейчас идёт уточнение сметы, пока цена вопроса 1 млн 500 тысяч рублей.

Помимо прочего, в ходе обсуждения данного вопроса глава администрации Кольского района выступил с предложением с 23 июня до 5 октября запретить транзитный проезд грузового транспорта через Колу. Это поможет разгрузить движение у новой развязки. Заехать в город смогут лишь те перевозчики, которые обеспечивают стройки внутри - бассейн и набережную, а также доставку продовольствия в магазины. При этом он напомнил о том, что при обустройстве развязки необходимо учесть запрет на остановку того же грузового транспорта на площади Миронова.

В завершении совещания речь зашла об установке ограждения вдоль железнодорожных путей в центральной части Колы. Рядом с дорогой находится школа, детский сад и колледж. Пути не должны представлять опасность для детей и подростков, которые, зачастую, перебегают дорогу в неположенных местах. Скоро это сделать будет просто невозможно. Между устанавливаемых регулируемых пешеходных переходов планируют смонтировать забор сообщает администрация Кольского района.