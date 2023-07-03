Через две недели состоится один из флагманских фестивалей Кольского Заполярья – «Териберка»

Об этом в рамках оперативного совещания сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«В этом году он также проходит в рамках председательства России в Арктическом совете и снова вошёл в топ-50 лучших мероприятий года Национального календаря событий. 15 и 16 июля для гостей подготовлена обширная программа с мастер-классами, гастрономическим фестивалем «Вкус Арктики и Дальнего Востока», и конечно же, концерты с участием местных и приглашенных исполнителей», – отметил глава региона.

Андрей Чибис напомнил, что в прошлом году более 10,5 тысячи человек из 34 регионов нашей страны посетили мероприятие.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в этом году состоится восьмой по счёту фестиваль. Для гостей будут организованы музыкальное, творческое, гастрономическое, спортивное и ярмарочное пространства. Приглашенными артистами фестиваля в 2023 году станут Seville (Artik & Asti), певец «Haru», рок-группа «Аффинаж», кавер-группа «Рашн Вуман», проект KRASA ROSA. Партнерами фестиваля в 2023 году выступают АО «СЗФК» и ПАО «Ростелеком».

Подробнее о программе VIII Арктического фестиваля «Териберка» рассказал председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

«Фестиваль позволяет объединять лучшие практики по развитию туризма в Арктике через культуру и творчество, гастрономию и спорт. Кроме того, Териберка позволяет вовлекать местных жителей малых территорий в индустрию туризма», – отметил председатель Комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Подробная программа фестиваля размещена на официальном сайте фестиваля, на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте», в телеграм-канале.

Фото: https://gov-murman.ru