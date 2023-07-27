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Мурманская область. Арктика (16+)27.07.23 09:30

Через Платформу обратной связи жители Кольского Заполярья отправили больше 7500 сообщений

В Мурманской области 100% массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, включенных в региональный перечень, выведены на портал госуслуг и предоставляются в электронном виде. 

В первом полугодии 2023 года через Платформу обратной связи (ПОС), которая интегрирована с региональным порталом «Наш Север», поступило 7548 сообщений. 

«Северяне отправили с помощью сервиса 7548 сообщений, из которых уже исполнено 7145. Это составляет 94,6% от общего количества», – сообщил вчера губернатор Андрей Чибис на заседании правительства, комментируя реализацию национального проекта «Цифровая экономика».  

Обеспечить жителей Кольского полуострова эффективными инструментами взаимодействия с государством – ключевая задача регионального проекта «Цифровое государственное управление».   

Сейчас к Платформе обратной связи в Мурманской области подключены около 922 ведомств и организаций – это органы власти и администрации муниципалитетов, учреждения здравоохранения, культуры, спорта, образования и социального обслуживания.

Многие из них также отвечают на обращения через портал «Наш Север» и ведут свои официальные сообщества в социальных сетях, где размещены виджеты ПОС, чтобы сообщить о проблеме в ведомство можно было всего за пару кликов.   

Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде находится в регионе на высоком уровне, что также свидетельствует о выполнении требуемых показателей национального проекта «Цифровая экономика», отмечает Министерство цифрового развития Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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