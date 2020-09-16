Правительство Мурманской области заключило соглашение о развитии футбола в регионеПродолжаются работы по восстановлению основного железнодорожного пути в столицу Заполярья
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)16.09.20 08:00

Через портал «Наш Север» можно заявить о безнадзорных животных

У жителей Мурманской области появилась возможность оперативно сообщить о безнадзорных животных через портал «Наш Север». Новая категория появилась на сервисе с 14 сентября по инициативе регионального комитета по ветеринарии. Ранее о планах принимать сообщения по указанной тематике сообщал в интервью на радио «Россия» начальник управления развития проекта «Умный город» Алексей Медведев.

Как отметил министр цифрового развития Мурманской области Иван Пархоменко, спрос на новую категорию подтверждают пользователи портала, которые ранее неоднократно обращались с просьбой начать прием сообщений для информирования о безнадзорных животных.

По статистике в России ежегодно от нападения животных страдают 380-450 тысяч человек, более половины из них нуждаются в проведении специфического лечения с использованием антирабической вакцины и около 40 тысяч должны получать дополнительно дорогостоящие препараты.

Чтобы сообщить о проблеме на портале, необходимо пройти регистрацию или выполнить вход через учетную запись сервиса «Госуслуги». После чего, перейдя в раздел «Сообщения» на стартовой странице, необходимо нажать кнопку «Сообщить о проблеме» и заполнить форму. Следить за ходом решения проблемы можно в личном кабинете или через уведомления на электронной почте. После получения ответа от исполнителя, заявитель может оценить качество решения проблемы. В случае, если он остался неудовлетворен, или проблема не устранена, заявка отправится на доработку.

По регламенту, для ответа на сообщения жителей по проблеме безнадзорных животных отведено 10 рабочих дней. Решать вопросы по новой категории призваны ответственные представители от каждого муниципального образования Мурманской области, также к работе с такими проблемами подключены специалисты регионального комитета по ветеринарии.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития,  «Наш Север» – это портал, разработанный в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Чибиса с целью улучшения качества жизни и облика Мурманской области через активное вовлечение жителей в развитие своего города и региона.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Покупательная способность россиян снизилась во II квартале до минимума за 10 лет НИУ ВШЭ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
11.09.20 23:13
Натуральный Ново-Землянский рыбий коронавирус....
Комментарий к новости:Треска с язвами взбудоражила людей
Евгений
11.09.20 08:42
Скорее всего это реально механические поверждения.
Комментарий к новости:Треска с язвами взбудоражила людей
Д.О. Вернер.
08.09.20 20:49
Давайте сразу ЦУП создадим!
Комментарий к новости:В Мурманской области создают Центр управления регионом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире11:00«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)Розничные цены на мороженую рыбу продолжают расти-PRO Валюту (16+)Доллар и евро начали день снижением-PRO Энергетику (18+)Проект энергоэффективности в соцучреждениях Кировска позволит сэкономить более 15 млн рублей в текущем отопительном сезоне-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 16 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Открытие пункта пропуска для перевалки «НОВАТЭКом» СПГ под Мурманском подкрепили приказом-PRO Законы (18+)«Моряк вразвалочку сошёл на берег» - открыли границу для экипажей судов в российских портах
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика