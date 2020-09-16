Через портал «Наш Север» можно заявить о безнадзорных животных

У жителей Мурманской области появилась возможность оперативно сообщить о безнадзорных животных через портал «Наш Север». Новая категория появилась на сервисе с 14 сентября по инициативе регионального комитета по ветеринарии. Ранее о планах принимать сообщения по указанной тематике сообщал в интервью на радио «Россия» начальник управления развития проекта «Умный город» Алексей Медведев.

Как отметил министр цифрового развития Мурманской области Иван Пархоменко, спрос на новую категорию подтверждают пользователи портала, которые ранее неоднократно обращались с просьбой начать прием сообщений для информирования о безнадзорных животных.

По статистике в России ежегодно от нападения животных страдают 380-450 тысяч человек, более половины из них нуждаются в проведении специфического лечения с использованием антирабической вакцины и около 40 тысяч должны получать дополнительно дорогостоящие препараты.

Чтобы сообщить о проблеме на портале, необходимо пройти регистрацию или выполнить вход через учетную запись сервиса «Госуслуги». После чего, перейдя в раздел «Сообщения» на стартовой странице, необходимо нажать кнопку «Сообщить о проблеме» и заполнить форму. Следить за ходом решения проблемы можно в личном кабинете или через уведомления на электронной почте. После получения ответа от исполнителя, заявитель может оценить качество решения проблемы. В случае, если он остался неудовлетворен, или проблема не устранена, заявка отправится на доработку.

По регламенту, для ответа на сообщения жителей по проблеме безнадзорных животных отведено 10 рабочих дней. Решать вопросы по новой категории призваны ответственные представители от каждого муниципального образования Мурманской области, также к работе с такими проблемами подключены специалисты регионального комитета по ветеринарии.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, «Наш Север» – это портал, разработанный в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Чибиса с целью улучшения качества жизни и облика Мурманской области через активное вовлечение жителей в развитие своего города и региона.