Через стену снега пробивается спецтехника в Териберку и Туманный

Капризная весна подкинула ещё снега на дороги Заполярья, поэтому специалистам «Мурманскавтодора» приходится на расчистке основных магистралей задействовать 7 единиц техники: один экскаватор, два шнекоротора, один бульдозер, один погрузчик и одна КДМ.
К концу вчерашнего дня были расчищены 25 км. дорог от плотного слежавшегося снега. Высота снежных тоннелей в некоторых метрах достигает 4-х метров в высоту, скорость движения спецтехники на особо сложных участках не превышала 200 метров за смену (12 часов), люди и техника работают в сложнейших условиях. На участке дороги к с.Териберка (81 км «Автодорога Кола-Серебрянские ГЭС и автоподъезд к с. Териберка») осталось пройти ещё около 15 км.
Задействована техника и на расчистке проезда к нп.Туманный (автодорога Кола-Серебрянские ГЭС). На данный момент расчищены 31 км. Ситуация на данном участке такая же сложная, как и на Териберском участке, снег по крепости не уступает бетону. Всего осталось пройти около 9 км., сообщают в ООО «Мурманавтодор».