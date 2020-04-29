Через стену снега пробивается спецтехника в Териберку и Туманный

Капризная весна подкинула ещё снега на дороги Заполярья, поэтому специалистам «Мурманскавтодора» приходится на расчистке основных магистралей задействовать 7 единиц техники: один экскаватор, два шнекоротора, один бульдозер, один погрузчик и одна КДМ.

К концу вчерашнего дня были расчищены 25 км . дорог от плотного слежавшегося снега. Высота снежных тоннелей в некоторых метрах достигает 4-х метров в высоту, скорость движения спецтехники на особо сложных участках не превышала 200 метров за смену (12 часов), люди и техника работают в сложнейших условиях. На участке дороги к с.Териберка ( 81 км «Автодорога Кола-Серебрянские ГЭС и автоподъезд к с. Териберка») осталось пройти ещё около 15 км .