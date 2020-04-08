Через военкомат в армию - небольшими группами

Призывников разделят для посещения военкоматов на потоки по 20-30 человек в день, чтобы соблюсти меры предосторожности из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью телеканалу «Россия-1».

«Поток, который идёт для призыва на военную службу, будет разделён на несколько потоков. То есть скопления людей, условно говоря, в один день - 60-100 человек - конечно, такого не будет. Будет это примерно 20-30 человек», - приводит ТАСС слова депутата Госдумы.

Швыткин отметил, что повестки призывникам отправят по электронной почте. По прибытии в военкомат им выдадут маски и померяют температуру. Подлежащие призыву и подлежащие отсрочке или освобождению от военной службы молодые люди, по его словам, будут находиться в разных потоках.

1 апреля стартовала весенняя призывная кампания в России на фоне пандемии коронавируса. Согласно решению министра обороны РФ Сергея Шойгу, чтобы избежать распространения заболевания, в призывных комиссиях введены повышенные меры безопасности, а отправка новобранцев в войска начнется не ранее 20 мая. Указ о начале весеннего призыва подписал 30 марта президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, до 15 июля армию пополнят 135 тысяч военнослужащих по призыву. Это столько же, сколько весной прошлого года.