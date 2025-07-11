Чёрная метка: работы по возвращению в состав флота авианосца «Адмирал Кузнецов» приостановили

Министерство обороны России может отказаться от восстановления авианосца «Адмирал Кузнецов». Как пишут «Известия», в настоящее время его ремонт и модернизация приостановлены. Главкомату ВМФ и Объединенной судостроительной корпорации в ближайшее время предстоит решить дальнейшую судьбу флагмана российского флота. Морально и физически устаревший авианосец могут списать и отправить на утилизацию, не исключают эксперты.

Как пишет издание, их мнения относительно необходимости иметь подобные корабли в составе ВМФ разделились: одни говорят, что без них не обойтись, другие же считают авианосцы пережитком прошлого. «Адмирал Кузнецов» модернизируют с 2017 года, при этом в ходе ремонта в Мурманске затонул самый большой в РФ плавучий док, а на авианосце произошёл крупный пожар.

Возможное решение о прекращении ремонта будет абсолютно правильным, заявил «Известиям» экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. По его мнению, Военно-морскому флоту России «Адмирал Кузнецов» не нужен даже при условии проведения модернизации.

На перспективу авианосцы в классическом виде российскому флоту не нужны. Авианосец — это уже уходящая эпоха. Огромное дорогостоящее сооружение, которое может быть уничтожено в течение нескольких минут современными видами вооружения, — полагает адмирал. — Это очень дорогое и неэффективное морское оружие. Будущее за носителями роботизированных комплексов и непилотируемой авиации. А «Адмирал Кузнецов», если будет принято решение не продолжать ремонт, остаётся только взять, разрезать на металлолом и утилизировать.

«Известия» направили запрос в ОСК. В корпорации ответили, что вопросы будущей судьбы авианосца относятся к компетенции Министерства обороны РФ. Ответов от МО и главкомата ВМФ к моменту публикации не получено.