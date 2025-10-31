Чёрная пятница: скепсис растёт, готовность к покупкам падает

Лишь 1 из 8 россиян верит в честное снижение цен во время ноябрьской распродажи. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Это всего лишь 13% жителей страны! 2 из 3 считают «чёрную пятницу» скорее обманом покупателей (67%). Каждый пятый затруднился с оценкой (20%).

Чуть больше склонных верить в честность акции — среди женщин (15% против 11% среди мужчин). Молодёжь до 35 лет демонстрирует несколько больше доверия по сравнению с теми, кто старше (17%). Россияне со средним профессиональным образованием чуть чаще расположены верить в сезонные скидки, чем выпускники вузов (13 и 8% соответственно). Чем выше уровень дохода опрошенных, тем ниже их уровень доверия «чёрной пятнице».

Готовность совершать покупки в ходе ноябрьской распродажи выразили лишь 6% россиян (для сравнения, в прошлом году — каждый десятый). Причём женщины почти в два раза чаще мужчин готовы участвовать в распродаже (9 и 4% соответственно). Россияне с заработком до 100 тысяч рублей проявляют бóльшую готовность к покупкам, чем те, кто зарабатывает больше (8 и 4%).

Средняя планируемая сумма расходов на покупку акционных товаров за год снизилась до 18500 рублей (минус 2000 рублей, или 11%). В 2025 году лидерами спроса остаются одежда (20%), бытовая техника (18%) и обувь (12%).

Время проведения опроса: 23—27 октября 2025 года.