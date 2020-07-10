«Чёрное золото» дешеввет и тянет за собой рубль

Цены на нефть сегодня утром снижаются под давлением роста числа случаев коронавируса и перспектив восстановления спроса, свидетельствуют данные торгов.

Несмотря на то, что многие аналитики ожидают оживления экономики и спроса на топливо после пандемии, рекордное ежедневное увеличение числа заражений коронавирусом в США, крупнейшем потребителе нефти в мире, вызывает обеспокоенность по поводу темпов восстановления. «Возобновление вспышек коронавируса в некоторых частях мира добавило причин ожидать замедления восстановления в предстоящие месяцы», — приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков «Capital Economics».

По данным агентства, в четверг в США было зарегистрировано около 56 тысяч новых случаев COVID-19. В среду же количество случаев в стране превысило 60 тысяч, что стало самым большим ежедневным приростом среди стран с начала пандемии.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 71,3295 рубля. По отношению к последней сделке 9 июля доллар вырос на 41,45 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала почти на 45 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 30,12 копейки и составил 80,3012 рубля. Однако к официальному курсу евро снизился на 11,22 копейки.